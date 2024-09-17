На Херсонщине россияне за сутки убили двух мирных жителей, в том числе одного ребенка, утром атаковали Херсон. ВИДЕО

Утром оккупанты пытались атаковать Херсон с БПЛА. Обломками сбитого беспилотника повреждено помещение гаражного кооператива в Центральном районе города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Пострадали двое охранников, которые находились в здании. У 49-летнего мужчины - взрывная травма и контузия, у 64-летнего - тоже самое и осколочные ранения голени. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали в среднем состоянии тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов области. Враг попал в учреждение культуры в Шевченковке. Также там повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, из них - 1 ребенок, еще 3 - получили ранения", - отметил Прокудин.

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