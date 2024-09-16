УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8946 відвідувачів онлайн
Новини
262 0
обстріл (27110) Херсон (3197) Херсонщина (5367)

Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру та житлові будинки Херсонщини, постраждало шестеро людей

Окупанти вдарили пожитлових будинках Херсонщини

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини протягом минулої доби отримали поранення шестеро людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Новоолександрівка, Михайлівка, Українка, Дудчани та місто Херсон", - йдеться  в повідомленні.

Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Через підрив на вибухівці в Одрадокамʼянці смертельні поранення дістав 45-річний чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили з авіації по амбулаторії на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 