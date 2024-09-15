Росіяни вдарили з авіації по амбулаторії на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі авіаційний удар пережили жителі Новорайська в Бериславському районі Херсонської області. Загалом росіяни протягом доби атакували 19 населених пунктів області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Авіаудар по Новорайську
Як зазначається, унаслідок "прильоту" понівечені приватні оселі, частина з них - повністю зруйновані.
Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.
Повідомляється, що постраждалих серед місцевих жителів немає.
Обстріли Херсонщини за добу
Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Тягинка, Антонівка, Берислав, Станіслав, Велетенське, Кізомис, Понятівка, Новорайськ, Урожайне, Новоберислав, Степне, Садове, Придніпровське, Зміївка, Дудчани, Архангельське, Любимівка та місто Херсон.
Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, територію заводу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, складське приміщення та приватний автомобіль.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.
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