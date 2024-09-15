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Россияне ударили с авиации по амбулатории на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью авиационный удар пережили жители Новорайска в Бериславском районе Херсонской области. В целом россияне в течение суток атаковали 19 населенных пунктов области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Авиаудар по Новорайску

Как отмечается, в результате "прилета" повреждены частные дома, часть из них - полностью разрушены.

Окупанти вдарили по Новорайську 15 вересня

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Также враг попал в помещение врачебной амбулатории. Поврежден фасад здания, окна и крыша.

Окупанти вдарили по Новорайську 15 вересня

Сообщается, что пострадавших среди местных жителей нет.

Окупанти вдарили по Новорайську 15 вересня
Окупанти вдарили по Новорайську 15 вересня
Окупанти вдарили по Новорайську 15 вересня

Обстрелы Херсонщины за сутки

Так, за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Тягинка, Антоновка, Берислав, Станислав, Велетенское, Кизомис, Понятовка, Новорайск, Урожайное, Новоберислав, Степное, Садовое, Приднепровское, Змиевка, Дудчаны, Архангельское, Любимовка и город Херсон.

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Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, территорию завода; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, складское помещение и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

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Автор: 

обстрел (27351) Херсонская область (4803)


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А де наша... Сирок у дупі...
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15.09.2024 13:43 Ответить
 
 