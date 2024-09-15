Россияне ударили с авиации по амбулатории на Херсонщине. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью авиационный удар пережили жители Новорайска в Бериславском районе Херсонской области. В целом россияне в течение суток атаковали 19 населенных пунктов области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Авиаудар по Новорайску
Как отмечается, в результате "прилета" повреждены частные дома, часть из них - полностью разрушены.
Также враг попал в помещение врачебной амбулатории. Поврежден фасад здания, окна и крыша.
Сообщается, что пострадавших среди местных жителей нет.
Обстрелы Херсонщины за сутки
Так, за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Тягинка, Антоновка, Берислав, Станислав, Велетенское, Кизомис, Понятовка, Новорайск, Урожайное, Новоберислав, Степное, Садовое, Приднепровское, Змиевка, Дудчаны, Архангельское, Любимовка и город Херсон.
Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, территорию завода; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, складское помещение и частный автомобиль.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.
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