Россияне ударили с авиации по амбулатории на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью авиационный удар пережили жители Новорайска в Бериславском районе Херсонской области. В целом россияне в течение суток атаковали 19 населенных пунктов области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Авиаудар по Новорайску

Как отмечается, в результате "прилета" повреждены частные дома, часть из них - полностью разрушены.

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Также враг попал в помещение врачебной амбулатории. Поврежден фасад здания, окна и крыша.

Сообщается, что пострадавших среди местных жителей нет.







Обстрелы Херсонщины за сутки

Так, за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Тягинка, Антоновка, Берислав, Станислав, Велетенское, Кизомис, Понятовка, Новорайск, Урожайное, Новоберислав, Степное, Садовое, Приднепровское, Змиевка, Дудчаны, Архангельское, Любимовка и город Херсон.

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Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, территорию завода; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, складское помещение и частный автомобиль.



Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

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