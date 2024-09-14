Вследствие удара РФ по Понятовке на Херсонщине погиб мужчина и ранена женщина
Российская армия продолжает крыть огнем населенные пункты Херсонщины. Вечером 14 сентября россияне атаковали Понятовку.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из-за вражеского удара по Понятовке смертельные ранения получил 55-летний местный житель.
Кроме того, в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, а также контузией госпитализировали женщину, 52 лет. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.
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