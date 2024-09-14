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Вследствие удара РФ по Понятовке на Херсонщине погиб мужчина и ранена женщина

Обстріли Херсонщини

Российская армия продолжает крыть огнем населенные пункты Херсонщины. Вечером 14 сентября россияне атаковали Понятовку.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за вражеского удара по Понятовке смертельные ранения получил 55-летний местный житель.

Кроме того, в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, а также контузией госпитализировали женщину, 52 лет. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

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