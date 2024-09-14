Унаслідок удару РФ по Понятівці на Херсонщині загинув чоловік і поранено жінку

Російська армія продовжує крити вогнем населені пункти Херсонщини. Увечері 14 вересня росіяни атакували Понятівку.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через ворожий удар по Понятівці смертельні поранення дістав 55-річний місцевий житель.

Крім того, до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також контузією шпиталізували жінку, 52 років. Нині медики надають їй необхідну допомогу.

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