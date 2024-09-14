Унаслідок російських атак у Херсоні та області постраждали чотири людини

Протягом дня 14 вересня російські війська атакували Херсон, Берислав, селище Велетенське та село Станіслав, є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, приблизно о 18:30 у Дніпровському районі Херсону окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного. 32-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. Також медики діагностували в нього гостру реакцію на стрес. Постраждалому надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Крім того, ввечері російські військові обстріляли селище Велетенське. Під ворожий удар потрапила 66-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, а також уламкове поранення тім'яної ділянки. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилася.

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Також, як повідомили в ОВА, вдень через скидання вибухівки з БпЛА постраждав мешканець Берислава. 48-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення вуха, шиї та передпліччя. Потерпілого госпіталізували.

Під атаку ворожого безпілотника потрапила і 57-річна жінка у Станіславі. В момент удару вона перебувала в магазині. У постраждалої - вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія. Медики надали жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

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