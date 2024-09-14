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Війська РФ ударили по Херсону: двоє поранених, один із них - важкий

Наслідки обстрілу Херсону

Сьогодні, 14 вересня 2024 року, війська РФ вчергове атакували Херсон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Постраждалі внаслідок російського обстрілу

Як зазначається, до лікарні звернувся 47-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

"Також внаслідок обстрілу поранення дістав 55-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковим пораненням тім'яної ділянки та плеча. Стан - важкий", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби армія РФ атакувала 10 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення. Знищено центр видачі гумдопомоги. ФОТО

За даними ОВА, наразі медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.

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