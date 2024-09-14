Войска РФ ударили по Херсону: двое раненых, один из них тяжелый
Сегодня, 14 сентября 2024 года, войска РФ в очередной раз атаковали Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Пострадавшие в результате российского обстрела
Как отмечается, в больницу обратился 47-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
"Также в результате обстрела ранения получил 55-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, осколочным ранением теменной области и плеча. Состояние - тяжелое", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
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