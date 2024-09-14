За прошедшие сутки армия РФ атаковала 10 населенных пунктов Херсонщины: 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения. Уничтожен центр выдачи гумпомощи. ФОТО

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Велетенское, Берислав, Отрадокаменка, Николаевка, Костырка, Казацкое и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в учебное заведение, пищеблок медицинского учреждения; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты повредили автобус и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения.

Рашисты уничтожили единственный центр выдачи гумпомощи в Антоновке

Армия РФ уничтожила в Антоновке Херсонского района помещение местного ФАПа, которое служило центром выдачи гуманитарной помощи и пунктом несокрушимости, сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

"13 сентября враг уничтожил единственный пункт несокрушимости и один из центров выдачи гуманитарной помощи, действовавших на базе ФАПа больницы им. А.С. Лучанского, который расположен в части Антоновки за одноименным мостом, - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела в помещении возник пожар. Огонь разрушил здание.

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