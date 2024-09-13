Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены 12 гражданских лиц и двое полицейских. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки военные РФ били по гражданской инфраструктуре из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и БПЛА по населенным пунктам правобережья Днепра, в частности, Бериславского, Каховского и Херсонского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Оккупационные войска из артиллерии обстреляли Станислав, получили ранения две женщины. У 76-летней пострадавшей взрывная травма, ранение таза и травматическая ампутация ноги. У 62-летней пострадавшей острая реакция на стресс. Также поврежден частный дом.

Российские войска атаковали с беспилотника Новодмитровку. В результате сброса взрывчатки получили ранения 54-летний мужчина и 58-летняя женщина, которые на момент удара находились на улице. Состояние мужчины врачи оценивают, как тяжелое, он получил взрывную травму, осколочное ранение руки и травматическую ампутацию голени. У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения грудной клетки и ноги. Также по селу били из артиллерии и РСЗО, повреждено агропредприятие.

В результате дроновой атаки Одрадокаменки ранены две женщины в возрасте 52 и 54 года. У младшей пострадавшей взрывная травма, проникающее ранение грудной клетки, открытые огнестрельные переломы плеча и бедра, ее состояние тяжелое. У другой пострадавшей царапины туловища.

В результате артобстрела Камышан пострадали 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 49 и 75 лет, которые находились в доме. У людей диагностировали взрывные травмы, контузии, открытый перелом предплечья и рваную рану бедра. В поселке повреждены, по меньшей мере, четыре жилых дома и автомобиль.

В результате сброса взрывчатки с БПЛА на Антоновку поврежден дом и получили ранения 56-летние мужчина и женщина. Их доставили в больницу со взрывными травмами и множественными осколочными ранениями.

Также враг атаковал с беспилотника экипаж взрывотехников херсонской полиции во время осмотра ими места недавнего удара. У правоохранителей контузии, угрозы жизни нет, поврежден их служебный автомобиль.

В Кизомысе, Садовом и Камышанах из-за атак российских беспилотников повреждены четыре частных дома. По Золотой Балке и Веселому россияне ударили FPV-дронами, повреждены два частных дома.

Под артиллерийским огнем врага находилась прибрежная часть Корабельного района Херсона, там повреждены два частных дома. Из танка войска РФ обстреляли микрорайон "Шуменский", обошлось без пострадавших.

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