Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено 12 цивільних та двох поліцейських. ФОТОрепортаж

Минулої доби військові РФ били по цивільній інфраструктурі з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та БпЛА по населених пунктах правобережжя Дніпра, зокрема, Бериславського, Каховського та Херсонського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Окупаційні війська з артилерії обстріляли Станіслав, отримали поранення двоє жінок. У 76-річної потерпілої вибухова травма, поранення тазу і травматична ампутація ноги. У 62-річної постраждалої гостра реакція на стрес. Також пошкоджено приватний будинок.

Російські війська атакували з безпілотника Новодмитрівку. В результаті скиду вибухівки отримали поранення 54-річний чоловік та 58-річна жінка, які на момент удару перебували на вулиці. Стан чоловіка лікарі оцінюють, як тяжкий, він отримав вибухову травму, уламкове поранення руки й травматичну ампутацію гомілки. У жінки діагностували вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення грудної клітини та ноги. Також по селу били з артилерії та РСЗВ, пошкоджено агропідприємство.

Внаслідок дронової атаки Одрадокам’янки поранено двох жінок віком 52 і 54 роки. У молодшої постраждалої вибухова травма, проникаюче поранення грудної клітини, відкриті вогнепальні переломи плеча і стегна, її стан тяжкий. У іншої потерпілої подряпини тулуба.

Внаслідок артобстрілу Комишан постраждали 56-річний чоловік та двоє жінок віком 49 і 75 років, які перебували в будинку. У людей діагностували вибухові травми, контузії, відкритий перелом передпліччя та рвану рану стегна. У селищі пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки й автомобіль.

Внаслідок скиду вибухівок із БпЛА на Антонівку пошкоджено будинок й отримали поранення 56-річні чоловік та жінка. Їх доправили до лікарні з вибуховими травмами й множинними уламковими пораненнями.

Також ворог атакував із безпілотника екіпаж вибухотехників херсонської поліції під час огляду ними місця нещодавнього удару. У правоохоронців контузії, загрози життю немає, пошкоджено їх службовий автомобіль.

У Кізомисі, Садовому та Комишанах через атаки російських безпілотників пошкоджено чотири приватні будинки. По Золотій Балці та Веселому росіяни вдарили FPV-дронами, пошкоджено два приватні будинки.

Під артилерійським вогнем ворога перебувала прибережна частина Корабельного району Херсона, там пошкоджено два приватні будинки. З танка війська РФ обстріляли мікрорайон "Шуменський", обійшлося без постраждалих.

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