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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено 12 цивільних та двох поліцейських. ФОТОрепортаж

Минулої доби військові РФ били по цивільній інфраструктурі з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та БпЛА  по населених пунктах правобережжя Дніпра, зокрема, Бериславського, Каховського та Херсонського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Окупаційні війська з артилерії обстріляли Станіслав, отримали поранення двоє жінок. У 76-річної потерпілої вибухова травма, поранення тазу і травматична ампутація ноги. У 62-річної постраждалої гостра реакція на стрес. Також пошкоджено приватний будинок.

Російські війська атакували з безпілотника Новодмитрівку. В результаті скиду вибухівки отримали поранення 54-річний чоловік та 58-річна жінка, які на момент удару перебували на вулиці. Стан чоловіка лікарі оцінюють, як тяжкий, він отримав вибухову травму, уламкове поранення руки й травматичну ампутацію гомілки. У жінки діагностували вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення грудної клітини та ноги. Також по селу били з артилерії та РСЗВ, пошкоджено агропідприємство.

Внаслідок дронової атаки Одрадокам’янки поранено двох жінок віком 52 і 54 роки. У молодшої постраждалої вибухова травма, проникаюче поранення грудної клітини, відкриті вогнепальні переломи плеча і стегна, її стан тяжкий. У іншої потерпілої подряпини тулуба.

Внаслідок артобстрілу Комишан постраждали 56-річний чоловік та двоє жінок віком 49 і 75 років, які перебували в будинку. У людей діагностували вибухові травми, контузії, відкритий перелом передпліччя та рвану рану стегна. У селищі пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки й автомобіль.

Внаслідок скиду вибухівок із БпЛА на Антонівку пошкоджено будинок й отримали поранення 56-річні чоловік та жінка. Їх доправили до лікарні з вибуховими травмами й множинними уламковими пораненнями.

Також ворог атакував із безпілотника екіпаж вибухотехників херсонської поліції під час огляду ними місця нещодавнього удару. У правоохоронців контузії, загрози життю немає, пошкоджено їх службовий автомобіль.

У Кізомисі, Садовому та Комишанах через атаки російських безпілотників пошкоджено чотири приватні будинки. По Золотій Балці та Веселому росіяни вдарили FPV-дронами, пошкоджено два приватні будинки.

Під артилерійським вогнем ворога перебувала прибережна частина Корабельного району Херсона, там пошкоджено два приватні будинки. З танка війська РФ обстріляли мікрорайон "Шуменський", обійшлося без постраждалих.

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12 вересня окупанти обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини
12 вересня окупанти обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини
12 вересня окупанти обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини
12 вересня окупанти обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини

Автор: 

обстріл (28633) Херсон (3377) Херсонська область (5786)


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