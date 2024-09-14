Минулої доби армія РФ атакувала 10 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення. Знищено центр видачі гумдопомоги. ФОТО

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Велетенське, Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Костирка, Козацьке та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в навчальний заклад, харчоблок медичної установи; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили автобус та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Рашисти знищили єдиний центр видачі гумдопомоги в Антонівці

Армія РФ знищила в Антонівці Херсонського району приміщення місцевого ФАПу, яке слугувало центром видачі гуманітарної допомоги та пунктом незламності, повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"13 вересня ворог знищив єдиний пункт незламності та один з центрів видачі гуманітарної допомоги, що діяли на базі ФАПу лікарні ім. О.С. Лучанського, який розташований у частині Антонівки за однойменним мостом, - ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу у приміщенні виникла пожежа. Вогонь зруйнував будівлю.

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