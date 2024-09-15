Рашисти атакували Херсон: двоє людей поранені

Зранку 15 вересня 2024 року війська РФ завдали удару по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі через ворожий обстріл

За його словами, близько години тому російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район міста. Внаслідок атаки постаждали двоє людей.

Вони самі звернулись до медзакладу. У 65-річного чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Також читайте: Важко поранений унаслідок обстрілу Херсону чоловік помер у лікарні

Чоловік 62 років дістав уламкове поранення. Наразі обидва постраждалих дообстежуються.