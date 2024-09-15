УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3554 відвідувача онлайн
Новини
450 1
обстріл (27098) Херсон (3195)

Рашисти атакували Херсон: двоє людей поранені

Наслідки обстрілу Херсона

Зранку 15 вересня 2024 року війська РФ завдали удару по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі через ворожий обстріл 

За його словами, близько години тому російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район міста. Внаслідок атаки постаждали двоє людей.

Вони самі звернулись до медзакладу. У 65-річного чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Також читайте: Важко поранений унаслідок обстрілу Херсону чоловік помер у лікарні

Чоловік 62 років дістав уламкове поранення. Наразі обидва постраждалих дообстежуються.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 