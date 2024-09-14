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Важко поранений унаслідок обстрілу Херсону чоловік помер у лікарні

Обстріл Херсону

У лікарні помер 60-річний чоловік, який сьогодні зазнав важких поранень під час обстрілу Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, через російські обстріли загинув житель Херсона. 60-річний чоловік, який сьогодні вдень отримав важкі травми, помер у лікарні. Медики робили все можливе, аби врятувати його життя.

Щирі співчуття родичам вбитого", - написав він.

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Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що внаслідок обстрілу Херсону важких поранень дістав 55-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковим пораненням тім'яної ділянки та плеча. 

Як повідомив начальник Херсонської МВА, за уточненою інформацією, загиблому було 60 років.

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