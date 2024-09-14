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Тяжелораненный вследствие обстрела Херсона мужчина скончался в больнице

Обстріл Херсону

В больнице умер 60-летний мужчина, который сегодня получил тяжелые ранения во время обстрела Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, из-за российских обстрелов погиб житель Херсона. 60-летний мужчина, который сегодня днем получил тяжелые травмы, умер в больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Искренние соболезнования родственникам убитого", - написал он.

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Напомним, сегодня сообщалось, что в результате обстрела Херсона тяжелые ранения получил 55-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, осколочным ранением теменной области и плеча.

Как сообщил начальник Херсонской ГВА, по уточненной информации, погибшему было 60 лет.
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