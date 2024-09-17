РФ ударила КАБами по Херсонщине: Уничтожен Пункт несокрушимости и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по одному из населенных пунктов Бериславского района Херсонщины.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела был уничтожен Пункт несокрушимости и жилые дома.
"Также на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала", - добавили в ОГА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб обвинувачити союзників у провалах на фронті?