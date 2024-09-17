РФ ударила КАБами по Херсонщине: Уничтожен Пункт несокрушимости и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по одному из населенных пунктов Бериславского района Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела был уничтожен Пункт несокрушимости и жилые дома.

"Также на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала", - добавили в ОГА.

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