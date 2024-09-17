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РФ ударила КАБами по Херсонщине: Уничтожен Пункт несокрушимости и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по одному из населенных пунктов Бериславского района Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела был уничтожен Пункт несокрушимости и жилые дома.

"Также на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала", - добавили в ОГА.

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Окупанти вдарили КАБами по Бериславському району Херсонщини: Знищено Пункт незламності та житлові будинки
Окупанти вдарили КАБами по Бериславському району Херсонщини: Знищено Пункт незламності та житлові будинки
Окупанти вдарили КАБами по Бериславському району Херсонщини: Знищено Пункт незламності та житлові будинки

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обстрел (27202) КАБ (357) Херсонская область (4775)


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Кацапстан должен быть разрушен !
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17.09.2024 10:05 Ответить
Лишьбынебылаисккаллации, как говорит дедушка Бидон безяйцевый
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17.09.2024 10:17 Ответить
Саме тому їрмачидли ховали отримані ракети Шторм Шедоу та посилали у м"ясні штурми кращих бійців?
Щоб обвинувачити союзників у провалах на фронті?
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17.09.2024 10:28 Ответить
 
 