В Сумах раздалась серия взрывов
Серия взрывов прогремела в Сумах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
По данным корреспондентов, в городе в течение 15 минут прогремели три взрыва.
Напомним, в ночь на 17 сентября российские "шахеды" атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.
Также ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумам, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.
Утром 17 сентября сообщалось о пусках КАБов на Сумщину.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий17.09.2024 14:41 Ответить Мне нравится 0
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