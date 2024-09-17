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Новости Война
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В Сумах раздалась серия взрывов

Вибухи пролунали у Сумах

Серия взрывов прогремела в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

По данным корреспондентов, в городе в течение 15 минут прогремели три взрыва.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские "шахеды" атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Также ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумам, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

Утром 17 сентября сообщалось о пусках КАБов на Сумщину.

Читайте: РФ ударила КАБами по Херсонщине: Уничтожен Пункт несокрушимости и дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27151) Сумы (1146)


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Ударів у відповідь не буде. Так звані россіяни можуть вийти з зони комфорту.
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17.09.2024 14:41 Ответить
 
 