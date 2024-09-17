Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Утром 17 сентября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск управляемых авиационных бомб на Сумщину", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ночью "шахеды" атаковали объекты энергетической системы на Сумщине. Пострадали населенные пункты трех районов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 17 сентября российские оккупанты, используя БпЛА "Шахед", нанесли массированный авиационный удар по городу Сумы. Также сообщалось, что в Сумах проблемы с водой и светом.

Также Цензор.НЕТ информировал, что вечером 16 сентября российские оккупанты атаковали город Конотоп в Сумской области ударным беспилотником.