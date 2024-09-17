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Сумская область (2702) энергетика (2471) дроны (3566)

"Шахеды" атаковали объекты энергетической системы на Сумщине. Пострадали населенные пункты 3 районов

Шахеди атакують енергетику

В ночь на 17 сентября 2024 года Сумская область подверглась массированному авиационному удару.

Об этом сообщили в пресс-центре Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

"Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов", - уточнили в ОВА.

Как отмечается, объекте критической инфраструктуры - водоканалы, больницы и другие - подключены к системам резервного питания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили "шахедом" по Конотопу: последствия уточняются

Результат работы ППО

По данным ОВА, Силы ПВО сбили над территорией региона 16 "Шахедов".

Восстановительные работы

Аварийные бригады сейчас ведут восстановительные работы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 17 сентября российские оккупанты, используя БпЛА "Шахед", нанесли массированный авиационный удар по городу Сумы. Также сообщалось, что в Сумах проблемы с водой и светом.

Также Цензор.НЕТ информировал, что вечером 16 сентября российские оккупанты атаковали город Конотоп в Сумской области ударным беспилотником.
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Як зазначається, об'єкті критичної інфраструктури - водоканали, лікарні та інші - підключені до систем резервного живлення. Джерело: ТОДІ НЕХАЙ ПОЯСНЯТЬ ЧОМУ В ОХТИРЦІ РАЗОМ ЗІ СВІТЛОМ ЗНИКАЄ І ВОДА. І ДЕ ЦІ СИСТЕМИ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ОХТИРСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ВОДОКАНАЛІ?
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17.09.2024 08:49 Ответить
В Завгоспа на складі...
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17.09.2024 08:54 Ответить
зеленский теперь заявит, что 90% энергоструктуры разбомбили кляті вороженьки
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17.09.2024 09:43 Ответить
 
 