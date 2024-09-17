"Шахеди" атакували об’єкти енергетичної системи на Сумщині. Постраждали населені пункти трьох районів
У ніч проти 17 вересня 2024 року Сумська область зазнала масованого авіаційного удару.
Про це повідомили у пресцентрі Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожої атаки
"Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів", - уточнили в ОВА.
Як зазначається, об’єкти критичної інфраструктури - водоканали, лікарні та інші - підключені до систем резервного живлення.
Результат роботи ППО
За даними ОВА, Сили ППО збили над територією регіону 16 "Шахедів".
Відновлювальні роботи
Аварійні бригади наразі проводять відновлювальні роботи.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 17 вересня російські окупанти, використовуючи БпЛА "Шахед", завдали масованого авіаційного удару по місту Суми. Також повідомлялося, що у Сумах проблеми з водою та світлом.
Також Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 16 вересня російські окупанти атакували місто Конотоп в Сумській області ударним безпілотником.
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