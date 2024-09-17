УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6207 відвідувачів онлайн
Новини
1 038 3

"Шахеди" атакували об’єкти енергетичної системи на Сумщині. Постраждали населені пункти трьох районів

Шахеди атакують енергетику

У ніч проти 17 вересня 2024 року Сумська область зазнала масованого авіаційного удару.

Про це повідомили у пресцентрі Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожої атаки

"Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів", - уточнили в ОВА.

Як зазначається, об’єкти критичної інфраструктури - водоканали, лікарні та інші - підключені до систем резервного живлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили "Шахедом" по Конотопу: наслідки уточнюються

Результат роботи ППО

За даними ОВА, Сили ППО збили над територією регіону 16 "Шахедів".

Відновлювальні роботи

Аварійні бригади наразі проводять відновлювальні роботи.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 17 вересня російські окупанти, використовуючи БпЛА "Шахед", завдали масованого авіаційного удару по місту Суми. Також повідомлялося, що у Сумах проблеми з водою та світлом.

Також Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 16 вересня російські окупанти атакували місто Конотоп в Сумській області ударним безпілотником.

Автор: 

Сумська область (3681) енергетика (2597) дрони (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як зазначається, об'єкті критичної інфраструктури - водоканали, лікарні та інші - підключені до систем резервного живлення. Джерело: ТОДІ НЕХАЙ ПОЯСНЯТЬ ЧОМУ В ОХТИРЦІ РАЗОМ ЗІ СВІТЛОМ ЗНИКАЄ І ВОДА. І ДЕ ЦІ СИСТЕМИ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ОХТИРСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ВОДОКАНАЛІ?
показати весь коментар
17.09.2024 08:49 Відповісти
В Завгоспа на складі...
показати весь коментар
17.09.2024 08:54 Відповісти
зеленский теперь заявит, что 90% энергоструктуры разбомбили кляті вороженьки
показати весь коментар
17.09.2024 09:43 Відповісти
 
 