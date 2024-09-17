"Шахеди" атакували об’єкти енергетичної системи на Сумщині. Постраждали населені пункти трьох районів

У ніч проти 17 вересня 2024 року Сумська область зазнала масованого авіаційного удару.

Про це повідомили у пресцентрі Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожої атаки

"Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів", - уточнили в ОВА.

Як зазначається, об’єкти критичної інфраструктури - водоканали, лікарні та інші - підключені до систем резервного живлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили "Шахедом" по Конотопу: наслідки уточнюються

Результат роботи ППО

За даними ОВА, Сили ППО збили над територією регіону 16 "Шахедів".

Відновлювальні роботи

Аварійні бригади наразі проводять відновлювальні роботи.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 17 вересня російські окупанти, використовуючи БпЛА "Шахед", завдали масованого авіаційного удару по місту Суми. Також повідомлялося, що у Сумах проблеми з водою та світлом.

Також Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 16 вересня російські окупанти атакували місто Конотоп в Сумській області ударним безпілотником.