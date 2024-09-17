Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Зранку 17 вересня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск керованих авіаційних бомб на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, вночі "шахеди" атакували об’єкти енергетичної системи на Сумщині. Постраждали населені пункти трьох районів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 17 вересня російські окупанти, використовуючи БпЛА "Шахед", завдали масованого авіаційного удару по місту Суми. Також повідомлялося, що у Сумах проблеми з водою та світлом.

Також Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 16 вересня російські окупанти атакували місто Конотоп в Сумській області ударним безпілотником.