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Новини
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Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

КАБ

Зранку 17 вересня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Пуск керованих авіаційних бомб на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня окупанти 48 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 73 вибухи

Як повідомлялося, вночі "шахеди" атакували об’єкти енергетичної системи на Сумщині. Постраждали населені пункти трьох районів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 17 вересня російські окупанти, використовуючи БпЛА "Шахед", завдали масованого авіаційного удару по місту Суми. Також повідомлялося, що у Сумах проблеми з водою та світлом.

Також Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 16 вересня російські окупанти атакували місто Конотоп в Сумській області ударним безпілотником.

Автор: 

Сумська область (3681) Повітряні сили (2642) КАБ (357)


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"Випробування вітчизняних КАБів стартують за кілька тижнів, поділився керівник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов" /09.06.24/
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17.09.2024 09:40 Відповісти
Так где же F-16 которых мы два года ждали? Охраняют границу Польши?
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17.09.2024 09:55 Відповісти
Це хіба новина? Каби на Сумщину - це вже біля року як буденне явище. І так, з початком Курської операції їх стало більше, а обстрілів з арти поменшало. Ото була б новина, якби знайшли спосіб вирішити цю проблему, бо прикордонні села вже майже всі перетворилися в руїни
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17.09.2024 10:35 Відповісти
 
 