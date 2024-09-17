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Свет в Сумской области должны восстановить до вечера, - "Укрэнерго"

На Сумщині електропостачання відновлять до вечора

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения на Сумщине.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг атаковал энергообъекты на Сумщине. Вследствие этого на утро обесточены г.Сумы и часть Сумской и Черниговской областей. Энергетики работают над устранением нанесенных повреждений. К вечеру электроснабжение должны восстановить", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские "шахеды" атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Также ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумах, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

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Автор: 

Сумская область (3129) Сумы (1146) Тарифы на электроэнергию (2165) Укрэнерго (658)


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