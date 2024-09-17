Свет в Сумской области должны восстановить до вечера, - "Укрэнерго"
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения на Сумщине.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью враг атаковал энергообъекты на Сумщине. Вследствие этого на утро обесточены г.Сумы и часть Сумской и Черниговской областей. Энергетики работают над устранением нанесенных повреждений. К вечеру электроснабжение должны восстановить", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 17 сентября российские "шахеды" атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.
Также ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумах, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.
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