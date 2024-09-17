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Ворог активно обстрілює Сумщину через успіхи ЗСУ в Курській області, - ОТУВ "Сіверськ"

Росія обстрілює Сумщину через успіхи ЗСУ в Курській області

Російські загарбники активно б'ють по населених пунктах Сумської області. Однією з причин можуть бути успіхи українських військ у Курській області.

Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в етері "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місті. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи. Тож я вбачаю собі, як військова людина, те, що вони бачать наші успіхи в Курській операції, і вже і поруч з ними, тож, напевно, є певний острах, що ми якось будемо діяти в інших містах прикордоння", - зазначив він.

За словами речника, через операцію України у Курській області російські військові зменшили кількість мінометних обстрілів прикордоння Сумщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Сумах: Рятувальники ліквідували пожежу в дачному масиві. ФОТО 

Посилення обстрілів КАБами

"Ми вже не помічаємо: або значно зменшилось, або взагалі відсутні в деяких регіонах у нас обстріли з мінометів. Такого як і ближнього бою, так буквально кілька кілометрів – ми не даємо ворогу такої можливості", - розповіли в ОТУВ "Сіверськ".

Водночас Мисник наголосив, що з початком Курської операції ситуація щодо обстрілів регіонів України змінилася: "Тобто на Харківщині кажуть, що там припинилися обстріли КАБами, де вони Вовчанськ рівняли з землею й інші населені пункти, а посилилися саме на Сумському".

Також читайте: Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681) Суми (886) Курськ (1109)


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Безперервний бомбовий терор Сумської обл. почався 10 серпня. Йде цілодобово і методично: по 5-7 нальотів на добу. Жити і працювати в таких умовах нестерпно. Росія має бути знищена!
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17.09.2024 12:23 Відповісти
20-30 шахедів на Київ щоночі згідно з зеленою нелогікою - то теж отвєтка за кішлаки на курщині, чи то совпаденіє?
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17.09.2024 12:33 Відповісти
тобто, якщо би в нас на курщині "успіхів" не було би, то суми залишили б у спокої?! зелені уйобки, ви їбанулися остаточно?!
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17.09.2024 12:28 Відповісти
Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, який зараз є https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-prokomentuvav-pohodzhennja-kandidaturi-zaluzhnoho-na-posadu-posla-u-britaniji.html послом України в Лондоні , був проти наступу в Курській області, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку цього року і наполягав на його проведенні. Серед інших, хто виступив проти наступу, був Еміль Ішкулов, командир 80-ї десантно-штурмової бригади України. Він https://zn.ua/ukr/war/ishkulov-pro-svoje-zvilnennja-ta-zahovoriv-pro-politichni-kroki-u-kerivnitstvi-dshv-virishili-shcho-meni-potribno-vidpochiti-.html був звільнений у липні на тлі протестів високопоставлених офіцерів, які закликали залишити його на посаді, зазначає https://www.politico.eu/article/kursk-russia-incursion-objections-war-in-ukraine-volodymyr-zelenskyy/ Politico .
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17.09.2024 12:31 Відповісти
ЧОМУ ДАЮТЬ ОБСТРІЛЮВАТИ?????
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17.09.2024 12:33 Відповісти
 
 