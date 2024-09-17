Ворог активно обстрілює Сумщину через успіхи ЗСУ в Курській області, - ОТУВ "Сіверськ"

Російські загарбники активно б'ють по населених пунктах Сумської області. Однією з причин можуть бути успіхи українських військ у Курській області.

Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в етері "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місті. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи. Тож я вбачаю собі, як військова людина, те, що вони бачать наші успіхи в Курській операції, і вже і поруч з ними, тож, напевно, є певний острах, що ми якось будемо діяти в інших містах прикордоння", - зазначив він.

За словами речника, через операцію України у Курській області російські військові зменшили кількість мінометних обстрілів прикордоння Сумщини.

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Посилення обстрілів КАБами

"Ми вже не помічаємо: або значно зменшилось, або взагалі відсутні в деяких регіонах у нас обстріли з мінометів. Такого як і ближнього бою, так буквально кілька кілометрів – ми не даємо ворогу такої можливості", - розповіли в ОТУВ "Сіверськ".

Водночас Мисник наголосив, що з початком Курської операції ситуація щодо обстрілів регіонів України змінилася: "Тобто на Харківщині кажуть, що там припинилися обстріли КАБами, де вони Вовчанськ рівняли з землею й інші населені пункти, а посилилися саме на Сумському".

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