В Сумах раздались взрывы

Утром 18 сентября 2024 года в Сумах были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"В Сумах прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

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Ранее в Воздушных силах сообщали о движении "Шахедов" в Сумской области.

Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что во вторник, 17 сентября, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре города Сумы. В результате ночной атаки "шахедами" горят две крупные электрические подстанции. Также в ночь на 17 сентября российские ударные дроны атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Той же ночью российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумах, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

Позже стало известно, что жителей города Сумы призвали сделать запасы воды, поскольку водоканалы приостановят подачу воды с 21:00 из-за сложной ситуации в энергетике.