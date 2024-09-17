РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11064 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 171 59

Рашисты ударили по энергетической инфраструктуре Сум: Горят две большие электроподстанции

Росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сум

Во вторник, 17 сентября, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре города Сумы. В результате ночной атаки "шахедами" горят две крупные электрические подстанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

"Сумы под обстрелом баллистики. По предварительным данным - снова атака на энергетику. Делаем запасы воды, у кого есть свет - заряжаем гаджеты. Позаботьтесь о безопасности, тревога продолжается", - отметил он.

Последствия ночных ударов "шахедами"

Как рассказала корреспондент "Радио Свобода" Алена Яцына, в Сумах ночью прогремели более 10 взрывов, из-за российской атаки в городе возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Сумам: Спасатели ликвидировали пожар в дачном массиве. ФОТО

По ее словам, в городе горят две большие электрические подстанции.

"Электроэнергии нет, связи тоже нет. Вода подается где-то до 5 этажа более-менее нормально, но с пониженным давлением. Троллейбусы не ходят. Насколько известно, люди не пострадали", - рассказала она.

По городу Конотоп, который также атаковали российские оккупанты на полчаса раньше чем Сумы, есть попадание по мясокомбинату. Там был пожар, добавила корреспондентка. По ее словам, Конотоп также остается без света и связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" атаковали объекты энергетической системы на Сумщине. Пострадали населенные пункты трех районов

Напомним, в ночь на 17 сентября российские "шахеды" атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Также ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумам, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129) Сумы (1146) энергетика (2561)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Чому в курську підстанції не горять?
показать весь комментарий
17.09.2024 12:23
+13
ну да, як потім зегнида буде дивитися в очі путіна в пошуках миру?
показать весь комментарий
17.09.2024 12:32
+8
Від Сум до кордону з бл@дорашкой 20 км!! Які занафіг петріоти???

Треба валить по мокшанським літовищам..
показать весь комментарий
17.09.2024 12:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому в курську підстанції не горять?
показать весь комментарий
17.09.2024 12:23 Ответить
ну да, як потім зегнида буде дивитися в очі путіна в пошуках миру?
показать весь комментарий
17.09.2024 12:32 Ответить
Немає в плані перемоги від Боневтіка
показать весь комментарий
17.09.2024 12:51 Ответить
Бо вони падли металічними сітками,мішками з піском,бетоном,т.т.п. захистили свої обєкти,а нам воно на... тобто не потрібно
показать весь комментарий
17.09.2024 14:49 Ответить
Так, нє нада тут ескаліровать!!!
показать весь комментарий
17.09.2024 12:24 Ответить
Не все так погано як пише рекетир лисий.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:29 Ответить
Як що ви маете на увазi лисенко сашу, то вiн пiд слiдством давно та вiдсторонений. Мicтом керуе в.о.Артем Кобзарь. Чого виповз лисенко я не знаю, скорiше щось наплутав ЦН.
показать весь комментарий
17.09.2024 18:22 Ответить
Петріоти ?
Всі Петріоти в Київі і під Києвом, охороняють покой Кончи - Заспи у тому числі.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:25 Ответить
Від Сум до кордону з бл@дорашкой 20 км!! Які занафіг петріоти???

Треба валить по мокшанським літовищам..
показать весь комментарий
17.09.2024 12:34 Ответить
Петріот не вкопані у землю - відстрілялись і поїхали, це так як що не знала.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:40 Ответить
Балістика прилітає за хвилину, а "Петріот" "на ходу" не працює.
Повний час розгортання комплексу ЗРК Patriot з маршу складає 30 хвилин.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:46 Ответить
Як що не зрозуміли то ще раз пояснюю - в інших містах України Петріотів немає, в Києві є.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:47 Ответить
Я щось писав про локацію?
показать весь комментарий
17.09.2024 12:49 Ответить
Я писав, тому краще не відповідай як що не в темі, розмова сліпого з глухим виходить.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:51 Ответить
Ти написав маячню про "відстрілялись і поїхали".
Обманювати людей не варто.
показать весь комментарий
17.09.2024 13:00 Ответить
Новина для тебе людина яка упорно мені пише свої коменти - Петріот це батарея яка не вкопана у землю, вона коли відбиває атаку, то міняє позицію, щось не подобається, то не до мене.
показать весь комментарий
17.09.2024 13:06 Ответить
Тобі пояснили, що "до кордону з бл@дорашкой 20 км", тому там не можна розміщувати комплекс ЗРК Patriot. Можеш скільки завгодно "з'їжджати з теми", але ти написав дурню.
У мене все.
показать весь комментарий
17.09.2024 13:13 Ответить
Читай вище викладене, вбивати на тебе час це не поважати себе.
Ад'юз і всього найкращого.
показать весь комментарий
17.09.2024 13:19 Ответить
То Віталіка. У німців випросив. А по кончі й так не валять.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:52 Ответить
а ти де живеш?
показать весь комментарий
17.09.2024 13:30 Ответить
Як довго треба чекати, щоб відстрілятися (або щоб їх накрили ворожі Іскандери)?! Кордон поруч, час підльоту мінімальний, знищені комплекси ніхто потім не компенсує.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:46 Ответить
Скільки по часу триває атака кацапів балістикой - вона не біскинечна.
Всі випадки ураження Петріот в Україні не бойові.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:50 Ответить
Патріоти не зможуть збити касетні бп РСЗО, які летять на 90 км... та іранські або північно корейські балістичні ракети які були передані ... через малий їх розмір і малопомітність...

Там більше питання в адекватній відповіді по їх енергетиці... Або пртрібна авіація, коли союзники передадуть хоча б 20 літаків... Чи ракети для знищення на землі
показать весь комментарий
17.09.2024 12:56 Ответить
Я в курсі характеристик петріота. В тому числі часу розгортання та часу дольоту мокшанського гівна.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:51 Ответить
Все на болотах треба утюжити, і литовища і в/ч і склади і підстанції, а Петріотів і Іріс в України дефіцит.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:53 Ответить
Це моя мрія..з гівном змішати їх..
показать весь комментарий
17.09.2024 12:55 Ответить
А, ще. Я з Києва. Точно знаю де стоять ті батареї..у кончі немає - Ви що..по ній не луплять.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:37 Ответить
По ним і артилерієй судячи по всьому у 2022 кацапи не стріляли, але щоб там не було Петріотів, дуже сумніваюсь.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:42 Ответить
Може де ДУСя й поставила. Але де на лівому стоять не скажу)))
показать весь комментарий
17.09.2024 12:53 Ответить
Зебіли повідомляли, що всі електропідстанції вже захищені антидроновими спорудами.
Знову обман? А куди виділені на це гроші поділись?
показать весь комментарий
17.09.2024 12:25 Ответить
Пішли на антидронові споруди, ну очевидно ж!
показать весь комментарий
17.09.2024 12:26 Ответить
ви занадто досвідчені, щоби вірити зеленим
показать весь комментарий
17.09.2024 12:28 Ответить
Судячи з тексту повідомлення, русня тестує свіженьку іранську балістику.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:28 Ответить
Навряд чи. Іранська обізяна вчора била себе в груди, говорячи про відсутність поставок їхньої зброї під@рам.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:31 Ответить
виключнає довіра британській воєнній розвідці, яка доповіла про постачання іраном балістичних ракет на @уйлостан

https://x.com/DefenceHQ/status/1834540004334309860

показать весь комментарий
17.09.2024 12:38 Ответить
Ви їм вірите?
показать весь комментарий
17.09.2024 12:45 Ответить
Хотілось би. Але ні.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:48 Ответить
Тоді не навряд чи, а цілком вірогідно.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:50 Ответить
Иранские обезьяны били себя в грудь что и шахеды не поставляли рашистам. Ето такая мировая игра. Захватывать и уничтожать чужие страны и говорить что настамнет. А ООН, МАГАТЕ, ОБСЕ, Красный Крест с удовольствием ето подтвердят беря у террористов и диктаторов деньги
показать весь комментарий
17.09.2024 12:48 Ответить
це добре, головне що не шоколадний барига
показать весь комментарий
17.09.2024 12:29 Ответить
Aleksandr
І не цибулька по 20 грн. !
показать весь комментарий
17.09.2024 13:01 Ответить
Цитувати відстороненого від посади Лисенка, який перебуває під слідством за хабар - це потужно.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:30 Ответить
Я сама в шоцi вiд ЦН... Хто там працюе? Доречi лисенко вiд юлькi Тимошенко...
показать весь комментарий
17.09.2024 18:33 Ответить
Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, який зараз є https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-prokomentuvav-pohodzhennja-kandidaturi-zaluzhnoho-na-posadu-posla-u-britaniji.html послом України в Лондоні , був проти наступу в Курській області, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку цього року і наполягав на його проведенні. Серед інших, хто виступив проти наступу, був Еміль Ішкулов, командир 80-ї десантно-штурмової бригади України. Він https://zn.ua/ukr/war/ishkulov-pro-svoje-zvilnennja-ta-zahovoriv-pro-politichni-kroki-u-kerivnitstvi-dshv-virishili-shcho-meni-potribno-vidpochiti-.html був звільнений у липні на тлі протестів високопоставлених офіцерів, які закликали залишити його на посаді, зазначає https://www.politico.eu/article/kursk-russia-incursion-objections-war-in-ukraine-volodymyr-zelenskyy/ Politico .
показать весь комментарий
17.09.2024 12:30 Ответить
ну ты и Уася-Вброс)) зезидент заговорил уже после курска о курске)
показать весь комментарий
17.09.2024 13:44 Ответить
А Суми зараз вiдгрiбають... 😠 Можливо зеля мстить Сумщинi, що
в 22 роцi простi люди, ТРО не сдали мiсто, а партизани та 93 бригада Сумщину...
показать весь комментарий
17.09.2024 18:43 Ответить
Всю трансформаторную ***** вокруг Курской АЭС превратить в труху.Тогда у них весь юго-запад останется без света.Может дойдет.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:36 Ответить
В Омані про це не домовлялись.

показать весь комментарий
17.09.2024 12:42 Ответить
Спасибо скажем Байдену который убедил ***** что может делать с Украиной все что захочет и ответки ему не прилетит
показать весь комментарий
17.09.2024 12:44 Ответить
трамп прийде-порядок наведе) как и продажный зеленский
показать весь комментарий
17.09.2024 13:46 Ответить
Це були балістичні ракети, литовища тут ні до чого.
Скоріш за все балістичні Іскандер з пересувною платформи.
показать весь комментарий
17.09.2024 12:45 Ответить
Де відповідь по кацапським підстанціям?
показать весь комментарий
17.09.2024 12:55 Ответить
Буде. Увечері. На головних каналах країни...
показать весь комментарий
17.09.2024 12:59 Ответить
Министр Внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала указ приказ о лишение К. Кветкаикаса гражданства Литвы за то, что Кветкаускас воюет на стороне России в Украине.
показать весь комментарий
17.09.2024 13:00 Ответить
Дякуемо друзi! Ми нiколи не забудемо
вашу допомогу та пiдтримку! ☺️🌻
показать весь комментарий
17.09.2024 18:49 Ответить
А мона Патріот поставити на залізничні платформи ?
показать весь комментарий
17.09.2024 14:01 Ответить
Балістика - це проблема, а от з Шахедами вирішити питання при бажанні за рік чи більше здається можна було б. Тихоходна голосна ******** не така важка ціль для того, хто вміє стріляти, але чомусь усі чекають ППО від Заходу.
показать весь комментарий
17.09.2024 17:47 Ответить
Зеля розповідав,що він тим заходом у курськ захищає Сумську область,але він ії сдає,вона йому не потрібна,а що не потрібно то треба розвалити
показать весь комментарий
18.09.2024 09:36 Ответить
 
 