Рашисты ударили по энергетической инфраструктуре Сум: Горят две большие электроподстанции

Во вторник, 17 сентября, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре города Сумы. В результате ночной атаки "шахедами" горят две крупные электрические подстанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

"Сумы под обстрелом баллистики. По предварительным данным - снова атака на энергетику. Делаем запасы воды, у кого есть свет - заряжаем гаджеты. Позаботьтесь о безопасности, тревога продолжается", - отметил он.

Последствия ночных ударов "шахедами"

Как рассказала корреспондент "Радио Свобода" Алена Яцына, в Сумах ночью прогремели более 10 взрывов, из-за российской атаки в городе возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

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По ее словам, в городе горят две большие электрические подстанции.

"Электроэнергии нет, связи тоже нет. Вода подается где-то до 5 этажа более-менее нормально, но с пониженным давлением. Троллейбусы не ходят. Насколько известно, люди не пострадали", - рассказала она.

По городу Конотоп, который также атаковали российские оккупанты на полчаса раньше чем Сумы, есть попадание по мясокомбинату. Там был пожар, добавила корреспондентка. По ее словам, Конотоп также остается без света и связи.

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Напомним, в ночь на 17 сентября российские "шахеды" атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Также ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумам, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.