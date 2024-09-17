Рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сум: Горять дві великі електропідстанції

У вівторок, 17 вересня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Унаслідок нічної атаки "шахедами" палають дві великі електричні підстанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

"Суми під обстрілом балістики. За попередніми – знову атака на енергетику. Робимо запаси води, в кого є світло – заряджаємо гаджети. Дбайте про безпеку, тривога триває", - зазначив він.

Наслідки нічних ударів "шахедами"

Як розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Альона Яцина, у Сумах вночі пролунали понад 10 вибухів, через російську атаку у місті виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

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За її словами, в місті горять дві великі електричні підстанції.

"Електроенергії немає, зв’язку теж немає. Вода подається десь до 5 поверху більш-менш нормально, але зі зниженим тиском. Тролейбуси не ходять. Наскільки відомо, люди не постраждали", - розповіла вона.

Щодо міста Конотоп, яке також атакували російські окупанти на пів години раніше ніж Суми, є влучання по м’ясокомбінату. Там була пожежа, додала кореспондентка. За її словами, Конотоп також залишається без світла і зв’язку.

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Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.