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Рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сум: Горять дві великі електропідстанції

Росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сум

У вівторок, 17 вересня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Унаслідок нічної атаки "шахедами" палають дві великі електричні підстанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

"Суми під обстрілом балістики. За попередніми – знову атака на енергетику. Робимо запаси води, в кого є світло – заряджаємо гаджети. Дбайте про безпеку, тривога триває", - зазначив він.

Наслідки нічних ударів "шахедами" 

Як розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Альона Яцина, у Сумах вночі пролунали понад 10 вибухів, через російську атаку у місті виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Сумах: Рятувальники ліквідували пожежу в дачному масиві. ФОТО

За її словами, в місті горять дві великі електричні підстанції.

"Електроенергії немає, зв’язку теж немає. Вода подається десь до 5 поверху більш-менш нормально, але зі зниженим тиском. Тролейбуси не ходять. Наскільки відомо, люди не постраждали", - розповіла вона.

Щодо міста Конотоп, яке також атакували російські окупанти на пів години раніше ніж Суми, є влучання по м’ясокомбінату. Там була пожежа, додала кореспондентка. За її словами, Конотоп також залишається без світла і зв’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували об’єкти енергетичної системи на Сумщині. Постраждали населені пункти трьох районів 

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681) Суми (886) енергетика (2597)


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Топ коментарі
+24
Чому в курську підстанції не горять?
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17.09.2024 12:23
+13
ну да, як потім зегнида буде дивитися в очі путіна в пошуках миру?
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17.09.2024 12:32
+8
Від Сум до кордону з бл@дорашкой 20 км!! Які занафіг петріоти???

Треба валить по мокшанським літовищам..
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17.09.2024 12:34
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Чому в курську підстанції не горять?
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17.09.2024 12:23 Відповісти
ну да, як потім зегнида буде дивитися в очі путіна в пошуках миру?
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17.09.2024 12:32 Відповісти
Немає в плані перемоги від Боневтіка
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17.09.2024 12:51 Відповісти
Бо вони падли металічними сітками,мішками з піском,бетоном,т.т.п. захистили свої обєкти,а нам воно на... тобто не потрібно
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17.09.2024 14:49 Відповісти
Так, нє нада тут ескаліровать!!!
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17.09.2024 12:24 Відповісти
Не все так погано як пише рекетир лисий.
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17.09.2024 12:29 Відповісти
Як що ви маете на увазi лисенко сашу, то вiн пiд слiдством давно та вiдсторонений. Мicтом керуе в.о.Артем Кобзарь. Чого виповз лисенко я не знаю, скорiше щось наплутав ЦН.
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17.09.2024 18:22 Відповісти
Петріоти ?
Всі Петріоти в Київі і під Києвом, охороняють покой Кончи - Заспи у тому числі.
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17.09.2024 12:25 Відповісти
Від Сум до кордону з бл@дорашкой 20 км!! Які занафіг петріоти???

Треба валить по мокшанським літовищам..
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17.09.2024 12:34 Відповісти
Петріот не вкопані у землю - відстрілялись і поїхали, це так як що не знала.
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17.09.2024 12:40 Відповісти
Балістика прилітає за хвилину, а "Петріот" "на ходу" не працює.
Повний час розгортання комплексу ЗРК Patriot з маршу складає 30 хвилин.
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17.09.2024 12:46 Відповісти
Як що не зрозуміли то ще раз пояснюю - в інших містах України Петріотів немає, в Києві є.
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17.09.2024 12:47 Відповісти
Я щось писав про локацію?
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17.09.2024 12:49 Відповісти
Я писав, тому краще не відповідай як що не в темі, розмова сліпого з глухим виходить.
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17.09.2024 12:51 Відповісти
Ти написав маячню про "відстрілялись і поїхали".
Обманювати людей не варто.
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17.09.2024 13:00 Відповісти
Новина для тебе людина яка упорно мені пише свої коменти - Петріот це батарея яка не вкопана у землю, вона коли відбиває атаку, то міняє позицію, щось не подобається, то не до мене.
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17.09.2024 13:06 Відповісти
Тобі пояснили, що "до кордону з бл@дорашкой 20 км", тому там не можна розміщувати комплекс ЗРК Patriot. Можеш скільки завгодно "з'їжджати з теми", але ти написав дурню.
У мене все.
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17.09.2024 13:13 Відповісти
Читай вище викладене, вбивати на тебе час це не поважати себе.
Ад'юз і всього найкращого.
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17.09.2024 13:19 Відповісти
То Віталіка. У німців випросив. А по кончі й так не валять.
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17.09.2024 12:52 Відповісти
а ти де живеш?
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17.09.2024 13:30 Відповісти
Як довго треба чекати, щоб відстрілятися (або щоб їх накрили ворожі Іскандери)?! Кордон поруч, час підльоту мінімальний, знищені комплекси ніхто потім не компенсує.
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17.09.2024 12:46 Відповісти
Скільки по часу триває атака кацапів балістикой - вона не біскинечна.
Всі випадки ураження Петріот в Україні не бойові.
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17.09.2024 12:50 Відповісти
Патріоти не зможуть збити касетні бп РСЗО, які летять на 90 км... та іранські або північно корейські балістичні ракети які були передані ... через малий їх розмір і малопомітність...

Там більше питання в адекватній відповіді по їх енергетиці... Або пртрібна авіація, коли союзники передадуть хоча б 20 літаків... Чи ракети для знищення на землі
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17.09.2024 12:56 Відповісти
Я в курсі характеристик петріота. В тому числі часу розгортання та часу дольоту мокшанського гівна.
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17.09.2024 12:51 Відповісти
Все на болотах треба утюжити, і литовища і в/ч і склади і підстанції, а Петріотів і Іріс в України дефіцит.
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17.09.2024 12:53 Відповісти
Це моя мрія..з гівном змішати їх..
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17.09.2024 12:55 Відповісти
А, ще. Я з Києва. Точно знаю де стоять ті батареї..у кончі немає - Ви що..по ній не луплять.
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17.09.2024 12:37 Відповісти
По ним і артилерієй судячи по всьому у 2022 кацапи не стріляли, але щоб там не було Петріотів, дуже сумніваюсь.
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17.09.2024 12:42 Відповісти
Може де ДУСя й поставила. Але де на лівому стоять не скажу)))
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17.09.2024 12:53 Відповісти
Зебіли повідомляли, що всі електропідстанції вже захищені антидроновими спорудами.
Знову обман? А куди виділені на це гроші поділись?
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17.09.2024 12:25 Відповісти
Пішли на антидронові споруди, ну очевидно ж!
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17.09.2024 12:26 Відповісти
ви занадто досвідчені, щоби вірити зеленим
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17.09.2024 12:28 Відповісти
Судячи з тексту повідомлення, русня тестує свіженьку іранську балістику.
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17.09.2024 12:28 Відповісти
Навряд чи. Іранська обізяна вчора била себе в груди, говорячи про відсутність поставок їхньої зброї під@рам.
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17.09.2024 12:31 Відповісти
виключнає довіра британській воєнній розвідці, яка доповіла про постачання іраном балістичних ракет на @уйлостан

https://x.com/DefenceHQ/status/1834540004334309860

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17.09.2024 12:38 Відповісти
Ви їм вірите?
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17.09.2024 12:45 Відповісти
Хотілось би. Але ні.
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17.09.2024 12:48 Відповісти
Тоді не навряд чи, а цілком вірогідно.
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17.09.2024 12:50 Відповісти
Иранские обезьяны били себя в грудь что и шахеды не поставляли рашистам. Ето такая мировая игра. Захватывать и уничтожать чужие страны и говорить что настамнет. А ООН, МАГАТЕ, ОБСЕ, Красный Крест с удовольствием ето подтвердят беря у террористов и диктаторов деньги
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17.09.2024 12:48 Відповісти
це добре, головне що не шоколадний барига
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17.09.2024 12:29 Відповісти
Aleksandr
І не цибулька по 20 грн. !
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17.09.2024 13:01 Відповісти
Цитувати відстороненого від посади Лисенка, який перебуває під слідством за хабар - це потужно.
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17.09.2024 12:30 Відповісти
Я сама в шоцi вiд ЦН... Хто там працюе? Доречi лисенко вiд юлькi Тимошенко...
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17.09.2024 18:33 Відповісти
Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, який зараз є https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-prokomentuvav-pohodzhennja-kandidaturi-zaluzhnoho-na-posadu-posla-u-britaniji.html послом України в Лондоні , був проти наступу в Курській області, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку цього року і наполягав на його проведенні. Серед інших, хто виступив проти наступу, був Еміль Ішкулов, командир 80-ї десантно-штурмової бригади України. Він https://zn.ua/ukr/war/ishkulov-pro-svoje-zvilnennja-ta-zahovoriv-pro-politichni-kroki-u-kerivnitstvi-dshv-virishili-shcho-meni-potribno-vidpochiti-.html був звільнений у липні на тлі протестів високопоставлених офіцерів, які закликали залишити його на посаді, зазначає https://www.politico.eu/article/kursk-russia-incursion-objections-war-in-ukraine-volodymyr-zelenskyy/ Politico .
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17.09.2024 12:30 Відповісти
ну ты и Уася-Вброс)) зезидент заговорил уже после курска о курске)
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17.09.2024 13:44 Відповісти
А Суми зараз вiдгрiбають... 😠 Можливо зеля мстить Сумщинi, що
в 22 роцi простi люди, ТРО не сдали мiсто, а партизани та 93 бригада Сумщину...
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17.09.2024 18:43 Відповісти
Всю трансформаторную ***** вокруг Курской АЭС превратить в труху.Тогда у них весь юго-запад останется без света.Может дойдет.
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17.09.2024 12:36 Відповісти
В Омані про це не домовлялись.

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17.09.2024 12:42 Відповісти
Спасибо скажем Байдену который убедил ***** что может делать с Украиной все что захочет и ответки ему не прилетит
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17.09.2024 12:44 Відповісти
трамп прийде-порядок наведе) как и продажный зеленский
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17.09.2024 13:46 Відповісти
Це були балістичні ракети, литовища тут ні до чого.
Скоріш за все балістичні Іскандер з пересувною платформи.
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17.09.2024 12:45 Відповісти
Де відповідь по кацапським підстанціям?
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17.09.2024 12:55 Відповісти
Буде. Увечері. На головних каналах країни...
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17.09.2024 12:59 Відповісти
Министр Внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала указ приказ о лишение К. Кветкаикаса гражданства Литвы за то, что Кветкаускас воюет на стороне России в Украине.
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17.09.2024 13:00 Відповісти
Дякуемо друзi! Ми нiколи не забудемо
вашу допомогу та пiдтримку! ☺️🌻
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17.09.2024 18:49 Відповісти
А мона Патріот поставити на залізничні платформи ?
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17.09.2024 14:01 Відповісти
Балістика - це проблема, а от з Шахедами вирішити питання при бажанні за рік чи більше здається можна було б. Тихоходна голосна ******** не така важка ціль для того, хто вміє стріляти, але чомусь усі чекають ППО від Заходу.
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17.09.2024 17:47 Відповісти
Зеля розповідав,що він тим заходом у курськ захищає Сумську область,але він ії сдає,вона йому не потрібна,а що не потрібно то треба розвалити
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18.09.2024 09:36 Відповісти
 
 