Рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сум: Горять дві великі електропідстанції
У вівторок, 17 вересня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Унаслідок нічної атаки "шахедами" палають дві великі електричні підстанції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко.
"Суми під обстрілом балістики. За попередніми – знову атака на енергетику. Робимо запаси води, в кого є світло – заряджаємо гаджети. Дбайте про безпеку, тривога триває", - зазначив він.
Наслідки нічних ударів "шахедами"
Як розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Альона Яцина, у Сумах вночі пролунали понад 10 вибухів, через російську атаку у місті виникли проблеми з електро- та водопостачанням.
За її словами, в місті горять дві великі електричні підстанції.
"Електроенергії немає, зв’язку теж немає. Вода подається десь до 5 поверху більш-менш нормально, але зі зниженим тиском. Тролейбуси не ходять. Наскільки відомо, люди не постраждали", - розповіла вона.
Щодо міста Конотоп, яке також атакували російські окупанти на пів години раніше ніж Суми, є влучання по м’ясокомбінату. Там була пожежа, додала кореспондентка. За її словами, Конотоп також залишається без світла і зв’язку.
Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.
Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.
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Всі Петріоти в Київі і під Києвом, охороняють покой Кончи - Заспи у тому числі.
Треба валить по мокшанським літовищам..
Повний час розгортання комплексу ЗРК Patriot з маршу складає 30 хвилин.
Обманювати людей не варто.
У мене все.
Ад'юз і всього найкращого.
Всі випадки ураження Петріот в Україні не бойові.
Там більше питання в адекватній відповіді по їх енергетиці... Або пртрібна авіація, коли союзники передадуть хоча б 20 літаків... Чи ракети для знищення на землі
Знову обман? А куди виділені на це гроші поділись?
https://x.com/DefenceHQ/status/1834540004334309860
І не цибулька по 20 грн. !
в 22 роцi простi люди, ТРО не сдали мiсто, а партизани та 93 бригада Сумщину...
Скоріш за все балістичні Іскандер з пересувною платформи.
вашу допомогу та пiдтримку! ☺️🌻