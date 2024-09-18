Зранку 18 вересня 2024 року у Сумах було чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У Сумах пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

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Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух "Шахедів" у Сумській області.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що у вівторок, 17 вересня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Унаслідок нічної атаки "шахедами" палають дві великі електричні підстанції. Також у ніч на 17 вересня російські ударні дрони атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Тієї ж ночі російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

Пізніше стало відомо, що мешканців міста Суми закликали зробити запаси води, оскільки водоканали призупинять подачу води з 21:00 через складну ситуацію в енергетиці.