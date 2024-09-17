У Сумах призупинять водопостачання через складну ситуацію в енергетиці, містян закликали зробити запаси води

Мешканців міста Суми закликали зробити запаси води, оскільки водоканали призупинять подачу води з 21:00 через складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомив у Telegram в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

Через російські обстріли Сумщини в ніч на 17 вересня у Сумах виникли проблеми з водопостачанням.

Зазначається, що усі сумські водозабори з 17:00 до 21:00 подаватимуть воду в місто. Однак через складну ситуацію в енергетиці з 21:00 водонасосні станції призупинять водопостачання осель містян і здійснюватимуть наповнення резервуарів.

Місцева влада закликає сумчан зробити запаси води.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

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