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Новини
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У Сумах призупинять водопостачання через складну ситуацію в енергетиці, містян закликали зробити запаси води

У Сумах призупинять водопостачання

Мешканців міста Суми закликали зробити запаси води, оскільки водоканали призупинять подачу води з 21:00 через складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомив у Telegram в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

Через російські обстріли Сумщини в ніч на 17 вересня у Сумах виникли проблеми з водопостачанням.

Зазначається, що усі сумські водозабори з 17:00 до 21:00 подаватимуть воду в місто. Однак через складну ситуацію в енергетиці з 21:00 водонасосні станції призупинять водопостачання осель містян і здійснюватимуть наповнення резервуарів.

Місцева влада закликає сумчан зробити запаси води.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські "шахеди" атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Також вночі російські окупанти завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

Читайте також: Рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сум: Горять дві великі електропідстанції

Автор: 

Суми (886) водопостачання (833) вода (1178)


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Топ коментарі
+9
Чому в курську зі святлом і водою все в порядку. Коли вже ми почнемо завдавати удари у відповідь по ворогу?
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17.09.2024 20:52
+8
Зате ПДФО в прифронтових містах забрали!
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17.09.2024 20:53
+5
Хоча я з Києва, в мене постійний запас води після 24.02., води по кілька діб не було..Бо хз, що тепер може статись. А так - в бутлях і технічна і питна..
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17.09.2024 21:11
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Як миколаївець кажу, набирайте у все що є. Навіть у дволітрові пляшки.
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17.09.2024 20:48 Відповісти
Хоча я з Києва, в мене постійний запас води після 24.02., води по кілька діб не було..Бо хз, що тепер може статись. А так - в бутлях і технічна і питна..
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17.09.2024 21:11 Відповісти
І правильно робите. Просто уявіть що води не було взагалі більше місяця...
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17.09.2024 21:19 Відповісти
Сейчас не 1942-й, привезут.
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17.09.2024 22:53 Відповісти
Чому в курську зі святлом і водою все в порядку. Коли вже ми почнемо завдавати удари у відповідь по ворогу?
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17.09.2024 20:52 Відповісти
Зате ПДФО в прифронтових містах забрали!
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17.09.2024 20:53 Відповісти
Боже, допоможи Україні вистояти проти орди
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17.09.2024 21:29 Відповісти
Якої з них?
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17.09.2024 21:49 Відповісти
кацапської, чи ще якась є ?
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17.09.2024 21:55 Відповісти
Ще є зелена, шкоди робить мабуть навіть більше. Бачили як служать народу, 15-20 депутатів в Раді.
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18.09.2024 00:10 Відповісти
проти орди країна може вистояти, але із зеленим ублюдком та його єлдаком це буде надто важко...
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17.09.2024 22:56 Відповісти
 
 