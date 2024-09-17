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В Сумах приостановят водоснабжение из-за сложной ситуации в энергетике, горожан призвали сделать запасы воды

У Сумах призупинять водопостачання

Жителей города Сумы призвали сделать запасы воды, поскольку водоканалы приостановят подачу воды с 21:00 из-за сложной ситуации в энергетике.

Об этом сообщил в Telegram и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за российских обстрелов Сумщины в ночь на 17 сентября в Сумах возникли проблемы с водоснабжением.

Отмечается, что все сумские водозаборы с 17:00 до 21:00 будут подавать воду в город. Однако из-за сложной ситуации в энергетике с 21:00 водонасосные станции приостановят водоснабжение домов горожан и будут осуществлять наполнение резервуаров.

Местные власти призывают суумчан сделать запасы воды.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские "шахеды" атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Также ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумах, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

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Автор: 

Сумы (1148) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+9
Чому в курську зі святлом і водою все в порядку. Коли вже ми почнемо завдавати удари у відповідь по ворогу?
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17.09.2024 20:52
+8
Зате ПДФО в прифронтових містах забрали!
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17.09.2024 20:53
+5
Хоча я з Києва, в мене постійний запас води після 24.02., води по кілька діб не було..Бо хз, що тепер може статись. А так - в бутлях і технічна і питна..
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17.09.2024 21:11
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Як миколаївець кажу, набирайте у все що є. Навіть у дволітрові пляшки.
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17.09.2024 20:48 Ответить
Хоча я з Києва, в мене постійний запас води після 24.02., води по кілька діб не було..Бо хз, що тепер може статись. А так - в бутлях і технічна і питна..
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17.09.2024 21:11 Ответить
І правильно робите. Просто уявіть що води не було взагалі більше місяця...
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17.09.2024 21:19 Ответить
Сейчас не 1942-й, привезут.
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17.09.2024 22:53 Ответить
Чому в курську зі святлом і водою все в порядку. Коли вже ми почнемо завдавати удари у відповідь по ворогу?
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17.09.2024 20:52 Ответить
Зате ПДФО в прифронтових містах забрали!
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17.09.2024 20:53 Ответить
Боже, допоможи Україні вистояти проти орди
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17.09.2024 21:29 Ответить
Якої з них?
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17.09.2024 21:49 Ответить
кацапської, чи ще якась є ?
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17.09.2024 21:55 Ответить
Ще є зелена, шкоди робить мабуть навіть більше. Бачили як служать народу, 15-20 депутатів в Раді.
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18.09.2024 00:10 Ответить
проти орди країна може вистояти, але із зеленим ублюдком та його єлдаком це буде надто важко...
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17.09.2024 22:56 Ответить
 
 