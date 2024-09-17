В Сумах приостановят водоснабжение из-за сложной ситуации в энергетике, горожан призвали сделать запасы воды

Жителей города Сумы призвали сделать запасы воды, поскольку водоканалы приостановят подачу воды с 21:00 из-за сложной ситуации в энергетике.

Об этом сообщил в Telegram и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за российских обстрелов Сумщины в ночь на 17 сентября в Сумах возникли проблемы с водоснабжением.

Отмечается, что все сумские водозаборы с 17:00 до 21:00 будут подавать воду в город. Однако из-за сложной ситуации в энергетике с 21:00 водонасосные станции приостановят водоснабжение домов горожан и будут осуществлять наполнение резервуаров.

Местные власти призывают суумчан сделать запасы воды.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские "шахеды" атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Также ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумах, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

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