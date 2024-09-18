В Сумах раздался взрыв, часть города обесточена, - СМИ

Поздно вечером среды, 18 сентября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение", - пишет "Суспільне".

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения вражеских авиационных средств поражения.

"Пуски КАБ в направлении Запорожья и Сум", - говорилось в сообщении.

Читайте также: Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в Сумах развернуто 53 пункта несокрушимости