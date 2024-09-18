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Новости Война
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взрыв (6500) Сумы (1011)

В Сумах раздался взрыв, часть города обесточена, - СМИ

У Сумах чули вибух

Поздно вечером среды, 18 сентября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение", - пишет "Суспільне".

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения вражеских авиационных средств поражения.

"Пуски КАБ в направлении Запорожья и Сум", - говорилось в сообщении.

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Знову ...
Схоже - плануючи "курську операцію" нашим взагалі було пофігу як будуть існувати прифронтові міста ...
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18.09.2024 22:33 Ответить
Вы разве не слышали "лидера"? Он же заявил, что кол-во обстрелов снизилось, благодаря "курской авантюре"! Снизились минометные обстрелы... Но значительно увеличились авиаудары. Все идет по плану, плану создания "санитарной зоны".
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18.09.2024 23:06 Ответить
по плану, плану создания "санитарной зоны".
От тільки з якого боку ...
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18.09.2024 23:32 Ответить
Авіаударів стало більше на порядок. Кабами щодня закидують прикордонні села, дрони літають по області косяками, а Суми потерпають від балістики.Тривогу якщо і вимикають, то ненадовго. Згідно такої логіки містяни мають взагалі переселитися в укриття, яких як не було в достатній кількості, так і немає.Отака от фігня малята. Хоча перші кілька днів після початку Курської операції летіло на місто багато чого і все збивалося
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19.09.2024 05:40 Ответить
А якби не було "курської операції" і орки впритул підійшли б до Сум та почали з арти та рсзв щодня знищувати по вулиці чи по кварталу з мирними мешканцями-яка тоді б була в зрадоботів методичка ?
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18.09.2024 23:25 Ответить
может пора отключить от света и тепла Белгород? Там много усилий не нужно, координаты Белгородской ТЭЦ известны
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18.09.2024 22:44 Ответить
І в Курській області ніхто ЛЕПи не валить
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19.09.2024 00:29 Ответить
Давно вже пора
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19.09.2024 05:41 Ответить
Треба брати під контроль глушковський район Курщини, по іншому - ніяк.
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19.09.2024 00:32 Ответить
 
 