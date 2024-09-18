В Сумах раздался взрыв, часть города обесточена, - СМИ
Поздно вечером среды, 18 сентября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение", - пишет "Суспільне".
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения вражеских авиационных средств поражения.
"Пуски КАБ в направлении Запорожья и Сум", - говорилось в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Схоже - плануючи "курську операцію" нашим взагалі було пофігу як будуть існувати прифронтові міста ...
От тільки з якого боку ...