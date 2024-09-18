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вибух (4364) Суми (745)

У Сумах пролунав вибух, частина міста знеструмлена, - ЗМІ (оновлено)

У Сумах чули вибух

Пізно ввечері середи, 18 вересня, у Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Після вибухів у частині Сум зникло електропостачання", - пише "Суспільне".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих авіаційних засобів ураження.

"Пуски КАБ в напрямку Запоріжжя та Сум", - йшлося у повідомленні.

Оновлена інформація

О 22:46 голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що причина аварії встановлена, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Знову ...
Схоже - плануючи "курську операцію" нашим взагалі було пофігу як будуть існувати прифронтові міста ...
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18.09.2024 22:33 Відповісти
Вы разве не слышали "лидера"? Он же заявил, что кол-во обстрелов снизилось, благодаря "курской авантюре"! Снизились минометные обстрелы... Но значительно увеличились авиаудары. Все идет по плану, плану создания "санитарной зоны".
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18.09.2024 23:06 Відповісти
по плану, плану создания "санитарной зоны".
От тільки з якого боку ...
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18.09.2024 23:32 Відповісти
Авіаударів стало більше на порядок. Кабами щодня закидують прикордонні села, дрони літають по області косяками, а Суми потерпають від балістики.Тривогу якщо і вимикають, то ненадовго. Згідно такої логіки містяни мають взагалі переселитися в укриття, яких як не було в достатній кількості, так і немає.Отака от фігня малята. Хоча перші кілька днів після початку Курської операції летіло на місто багато чого і все збивалося
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19.09.2024 05:40 Відповісти
А якби не було "курської операції" і орки впритул підійшли б до Сум та почали з арти та рсзв щодня знищувати по вулиці чи по кварталу з мирними мешканцями-яка тоді б була в зрадоботів методичка ?
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18.09.2024 23:25 Відповісти
может пора отключить от света и тепла Белгород? Там много усилий не нужно, координаты Белгородской ТЭЦ известны
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18.09.2024 22:44 Відповісти
І в Курській області ніхто ЛЕПи не валить
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19.09.2024 00:29 Відповісти
Давно вже пора
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19.09.2024 05:41 Відповісти
Треба брати під контроль глушковський район Курщини, по іншому - ніяк.
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19.09.2024 00:32 Відповісти
 
 