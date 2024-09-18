У Сумах пролунав вибух, частина міста знеструмлена, - ЗМІ (оновлено)

Пізно ввечері середи, 18 вересня, у Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Після вибухів у частині Сум зникло електропостачання", - пише "Суспільне".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих авіаційних засобів ураження.

"Пуски КАБ в напрямку Запоріжжя та Сум", - йшлося у повідомленні.

Оновлена інформація

О 22:46 голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що причина аварії встановлена, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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