Окупанти атакували дронами енергооб’єкти в Сумах

У ніч на 18 вересня російські військові "Шахедами" нанесли авіаційний удар по енергетичних об’єктах міста Суми.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"Попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі. Тож, влада закликає споживачів зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години.

Загалом у небі над Сумщиною було знищено 16 ударних дронів типу "Шахед".

Як повідомлялося, днем раніше окупанти завдали масованого авіаційного удару по енергетиці Сумської області, об’єкти критичної інфраструктури були підключені до резервного живлення.