Ворог завдав масованої атаки по енергетиці Сумщини

Російські військові завдали масованого авіаційного удару по енергетиці Сумської області, об’єкти критичної інфраструктури підключені до резервного живлення.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вночі Сумська область зазнала масованого авіаційного удару. Ворожими "Шахедами" були атаковані об'єкти енергетичної системи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атак постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення, додали в ОВА.

Аварійні бригади виконують відновлювальні роботи.

Як додали в АТ "Сумиобленерго", внаслідок ворожого авіаудару по енергетичній інфраструктурі області були знеструмлені споживачі у місті Суми, мережі Сумського, Конотопського, Охтирського районів електромереж. А також – Білопільської, Буринської, Лебединської, Путивльської, Тростянецької, Краснопільської, В.Писарівської дільниць.

"О 02:26 заживлено мережі Охтирського РЕМу, Тростянецької, В.Писарівської дільниці, частково – Краснопільської дільниці", – уточнили енергетики.

Також станом на 7 ранку 281 072 споживачі електроенергії в Сумській області тимчасово без електроенергії.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 серпня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста Суми.