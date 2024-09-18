Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в Сумах развернуто 53 пункта несокрушимости

На территории города Сумы оперативно развернуто 53 пункта несокрушимости в связи с многочисленными обстрелами врагом энергетической инфраструктуры, расположенной в Сумской громаде.

Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, все пункты работают на базе учебных заведений города. Здесь местные жители могут зарядить свои гаджеты, воспользоваться интернетом, сделать чай или разогреть еду.

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В каждом из таких пунктов осуществляют охрану сотрудники полиции.

Сообщается, что пункты несокрушимости будут работать в круглосуточном режиме до нормализации ситуации в энергетической сети, стабилизации связи и тому подобное.

Напомним, в ночь на 18 сентября 2024 года российские оккупанты ударили из авиации по энергетическим объектам города Сумы, применив БПЛА типа "Шахед".

Ранее сообщалось, что ночью в Сумах прогремели взрывы.

В Воздушных силах сообщали о движении "Шахедов" в Сумской области.

Кроме того, во вторник, 17 сентября, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре города Сумы. В результате ночной атаки "шахедами" горят две большие электрические подстанции. Также в ночь на 17 сентября российские ударные дроны атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Той же ночью российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по Сумах, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

Позже стало известно, что жителей города Сумы призвали сделать запасы воды, поскольку водоканалы приостановят подачу воды с 21:00 из-за сложной ситуации в энергетике.