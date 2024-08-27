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490 пунктов несокрушимости развернуто на Киевщине из-за проблем со светом

пункт,кривий,ріг,незламності

В Киевской ОВА заявили, что сейчас не может быть ни одного "спящего" пункта несокрушимости. Сейчас их развернуто в области 490.

Об этом заявил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Все должны быть переведены в рабочий режим. Такое поручение дал районам и громадам. Из-за атак врага есть проблемы со светом. Но люди не должны оставаться наедине со своими проблемами и бегать по населенному пункту и разыскивать, где бы подзарядить телефон, ноутбук", - подчеркнул он.

Как отмечается, пункты открыли органы местного самоуправления, ГСЧС, ответственный бизнес и "Укрзализныця". При необходимости будут разворачивать дополнительные.

Также начальник ОВА обратился к общинам с просьбой активно информировать, где работают пункты.

О расположении пунктов можно узнать в чат-боте "Киевщина безопасная".

Кроме того, он отметил, что работу пунктов несокрушимости будут проверять без предупреждения, и призвал жителей Киевщины, если есть жалобы, сообщать об этом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве развернули пункты несокрушимости

Как сообщалось, 26 августа во время массированной атаки были повреждены инфраструктурные объекты

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Киевская область (4118) пункт несокрушимости (29) обесточивание (55)


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какой несокрушимости? наоборот сокрушимости, сокрушили энергетику и отдельные пункты открыли
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27.08.2024 15:13 Ответить
а які проблеми зі світлом? сьогодні досить сонячно
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27.08.2024 16:43 Ответить
 
 