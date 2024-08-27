490 пунктів незламності розгорнуто на Київщині через проблеми зі світлом

У Київській ОВА заявили, що зараз не може бути жодного "сплячого" пункту незламності. Нині їх розгорнуто в області 490.

Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Всі мають бути переведені у робочий режим. Таке доручення дав районам та громадам. Через атаки ворога є проблеми зі світлом. Але люди не мають залишатися наодинці зі своїми проблемами та бігати населеним пунктом та розшукувати, де б підзарядити телефон, ноутбук", – наголосив він.



Як зазначається, пункти відкрили органи місцевого самоврядування, ДСНС, відповідальний бізнес та "Укрзалізниця". За потреби розгортатимуть додаткові.



Також начальник ОВА звернувся до громад з проханням активно інформувати, де працюють пункти.



Про розташування пунктів можна також дізнатися у чат-боті "Київщина безпечна".

Крім того, він наголосив, що роботу пунктів незламності перевірятимуть без попередження, і закликав мешканців Київщини, якщо є скарги, повідомляти про це.

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Як повідомлялося, 26 серпня під час масованої атаки було пошкоджено інфраструктурні об’єкти