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В Сумах раздались взрывы

Два вибухи пролунали у Сумах

Несколько взрывов прозвучало в Сумах во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

По данным корреспондентов, в городе было слышно два взрыва.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Также на Сумщине в течение часа продолжается угроза применения авиационных средств поражения.

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Напомним, поздно вечером среды, 18 сентября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв, часть города была обесточена.

В ночь на 18 сентября российские военные "Шахедами" нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сум.
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