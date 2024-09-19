В Сумах раздались взрывы
Несколько взрывов прозвучало в Сумах во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
По данным корреспондентов, в городе было слышно два взрыва.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Также на Сумщине в течение часа продолжается угроза применения авиационных средств поражения.
Напомним, поздно вечером среды, 18 сентября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв, часть города была обесточена.
В ночь на 18 сентября российские военные "Шахедами" нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сум.
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