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обстрел (25742) Сумы (1011)

Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры в Сумах. Возможны перебои с электроэнергией

Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Сумах

Враг продолжает террор мирного населения Сумщины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры области. Вечером 18 сентября россияне в очередной раз осуществили авиационный удар по областному центру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА.

В администрации предупреждают о возможных перебоях с электроэнергией.

"Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призывают в ОВА.

Ранее сообщалось, что на территории города Сумы оперативно развернуто 53 пункта несокрушимости в связи с многочисленными обстрелами врагом энергетической инфраструктуры, расположенной в Сумской громаде.

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Ці кацапські виродки б'ють по енергоінфраструктурі Суму вже 3 день поспіль
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19.09.2024 05:30 Ответить
Як житель Сум добре відчуваю... не знаю - як там працюють військові, але енергетики пашуть як воли, так що зараз зі струмом
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19.09.2024 15:59 Ответить
Дякуємо, дуже дякуємо за продуману курську операцію
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19.09.2024 07:05 Ответить
Ну що ви, що ви, тут один зелений вася в попередній темі доказував, який це геніальний успіх найголвнокомандуючого ця операція, і що Суми просто врятували від гіршого. А хто тут сміє обурюватися, той іпсошник і працює на фесебе. Так що, Сумчани, радійте і славте найвеличнішого, якось так.
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19.09.2024 07:43 Ответить
а ви - великий стратег з дивану.... я живу в Сумах і не маю підстав робити ніяких подібних висновків. Я ненавиджу владу, але в мене немає ніяких вагомих доказів... а ваші думки - або щось на паркані надряпати... або, як зараз модно, кинути гівна на вентилятор
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19.09.2024 16:01 Ответить
😡Орки вдарили по будівлі пансіонату в Сумах: поранені люди, деякі з них - у важкому стані.

Там проживала 221 людина похилого віку.

А як же шкурська операція, ВавкаZe обіцяв, що напади на Сумщину зменшаться
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19.09.2024 19:04 Ответить
 
 