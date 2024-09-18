Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры в Сумах. Возможны перебои с электроэнергией

Враг продолжает террор мирного населения Сумщины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры области. Вечером 18 сентября россияне в очередной раз осуществили авиационный удар по областному центру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА.

В администрации предупреждают о возможных перебоях с электроэнергией.

"Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призывают в ОВА.

Ранее сообщалось, что на территории города Сумы оперативно развернуто 53 пункта несокрушимости в связи с многочисленными обстрелами врагом энергетической инфраструктуры, расположенной в Сумской громаде.

Читайте также: Оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам в Сумах