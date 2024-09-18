Ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури в Сумах. Можливі перебої з електроенергією

Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, наносячи удари по об'єктах критичної інфраструктури області. Ввечері 18 вересня росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської ОВА.

В адміністрації попереджають про можливі перебої з електроенергією.

"Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликають в ОВА.

Раніше повідомлялось, що на території міста Суми оперативно розгорнуто 53 пункти незламності у зв’язку із численними обстрілами ворогом енергетичної інфраструктури, розташованої у Сумській громаді.

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