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обстріл (27045) Суми (745)

Ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури в Сумах. Можливі перебої з електроенергією

Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Сумах

Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, наносячи удари по об'єктах критичної інфраструктури області. Ввечері 18 вересня росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської ОВА.

В адміністрації попереджають про можливі перебої з електроенергією.

"Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликають в ОВА.

Раніше повідомлялось, що на території міста Суми оперативно розгорнуто 53 пункти незламності у зв’язку із численними обстрілами ворогом енергетичної інфраструктури, розташованої у Сумській громаді.

Читайте: Окупанти атакували дронами енергооб’єкти в Сумах

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Ці кацапські виродки б'ють по енергоінфраструктурі Суму вже 3 день поспіль
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19.09.2024 05:30 Відповісти
Як житель Сум добре відчуваю... не знаю - як там працюють військові, але енергетики пашуть як воли, так що зараз зі струмом
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19.09.2024 15:59 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо за продуману курську операцію
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19.09.2024 07:05 Відповісти
Ну що ви, що ви, тут один зелений вася в попередній темі доказував, який це геніальний успіх найголвнокомандуючого ця операція, і що Суми просто врятували від гіршого. А хто тут сміє обурюватися, той іпсошник і працює на фесебе. Так що, Сумчани, радійте і славте найвеличнішого, якось так.
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19.09.2024 07:43 Відповісти
а ви - великий стратег з дивану.... я живу в Сумах і не маю підстав робити ніяких подібних висновків. Я ненавиджу владу, але в мене немає ніяких вагомих доказів... а ваші думки - або щось на паркані надряпати... або, як зараз модно, кинути гівна на вентилятор
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19.09.2024 16:01 Відповісти
😡Орки вдарили по будівлі пансіонату в Сумах: поранені люди, деякі з них - у важкому стані.

Там проживала 221 людина похилого віку.

А як же шкурська операція, ВавкаZe обіцяв, що напади на Сумщину зменшаться
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19.09.2024 19:04 Відповісти
 
 