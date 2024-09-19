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Окупанти за день атакували Нікопольщину понад 20 разів: Пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Понад два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області здійснили російські війська за день 19 вересня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни били з артилерії, атакували дронами-камікадзе, а також скидали боєприпаси з БпЛА.

Так, ворог скерував свою зброю на Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.

Також читайте: Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, РСЗВ "Град" та дронами-камікадзе

Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня

Унаслідок атак понівечена інфраструктура. Потрощені шість приватних осель і чотири господарські споруди. Спалахнув дах гаража, вогнем знищена легкова автівка. Зачепило й лінію електропередач. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

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Повідомляється, що на решті території Дніпропетровщини було спокійно.

Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня

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Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня
Обстріли Нікопольщини 19 вересня

Автор: 

обстріл (28633) Нікополь (1201) Дніпропетровська область (3760)


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