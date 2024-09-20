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Майже 20 разів за день росіяни атакували Нікопольщину: Постраждав чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та АЗС. ФОТОрепортаж

Протягом дня 20 березня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області зо два десятки разів. Район потерпав від дронів-камікадзе та артобстрілів. Скинув агресор і боєприпас з БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударами РФ перебували Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади.

Унаслідок обстрілів постраждав 48-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Також дивіться: Окупанти за день атакували Нікопольщину понад 20 разів: Пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 20 вересня

Окрім того, сталася пожежа, яку приборкали рятувальники. Знищено господарську споруду, ще кілька – пошкоджено. Понівечені й інфраструктура, АЗС. Також 3 багатоповерхівки і 4 приватні будинки, побито парник.

Обстріли Нікопольщини 20 вересня
Обстріли Нікопольщини 20 вересня

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Обстріли Нікопольщини 20 вересня
Обстріли Нікопольщини 20 вересня
Обстріли Нікопольщини 20 вересня
Обстріли Нікопольщини 20 вересня

Автор: 

обстріл (28648) Нікополь (1201) Дніпропетровська область (3763)


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Майже 20 разів за день росіяни атакували Нікопольщину

19 з половиною?
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20.09.2024 18:57 Відповісти
cei gorod rjuzke sviņji utjužat postojanno vže 3. rik z počatku voini , jak tam ļudi trimajutsa šče...ņerozumiju
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20.09.2024 19:19 Відповісти
 
 