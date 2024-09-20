Майже 20 разів за день росіяни атакували Нікопольщину: Постраждав чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та АЗС. ФОТОрепортаж

Протягом дня 20 березня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області зо два десятки разів. Район потерпав від дронів-камікадзе та артобстрілів. Скинув агресор і боєприпас з БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударами РФ перебували Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади.



Унаслідок обстрілів постраждав 48-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

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Окрім того, сталася пожежа, яку приборкали рятувальники. Знищено господарську споруду, ще кілька – пошкоджено. Понівечені й інфраструктура, АЗС. Також 3 багатоповерхівки і 4 приватні будинки, побито парник.





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