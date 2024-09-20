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Дві людини загинули і щонайменше п’ять поранені внаслідок ударів РФ по Івашках та Ківшарівці на Харківщині

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Ворог продовжує щоденний терор мирного населення Харківщини. Сьогодні вдень росіяни атакували Івашки та Ківшарівку, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади. У результаті семи ударів поранень середньої тяжкості зазнали чоловік та жінка, легке поранення - ще один чоловік. Пошкоджено домоволодіння та легковий автомобіль.

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Після 15:00 окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району. Відомо про двох цивільних загиблих - 43-річний чоловік та 53-річна жінка, щонайменше дві жінки зазнали поранень.

На місці працюють екстрені служби. Деталі зʼясовуються.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили касетними боєприпасами по сільськогосподарському підприємству в селі Шестакове Чугуївського району на Харківщині, унаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали 2 працівники, загинула худоба.

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