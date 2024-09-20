Дві людини загинули і щонайменше п’ять поранені внаслідок ударів РФ по Івашках та Ківшарівці на Харківщині

Ворог продовжує щоденний терор мирного населення Харківщини. Сьогодні вдень росіяни атакували Івашки та Ківшарівку, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади. У результаті семи ударів поранень середньої тяжкості зазнали чоловік та жінка, легке поранення - ще один чоловік. Пошкоджено домоволодіння та легковий автомобіль.

Також читайте: Майже тисяча гектарів лісу охоплені пожежами у Харківській області

Після 15:00 окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району. Відомо про двох цивільних загиблих - 43-річний чоловік та 53-річна жінка, щонайменше дві жінки зазнали поранень.

На місці працюють екстрені служби. Деталі зʼясовуються.

Також читайте: У Вовчанську ворог проводить повітряну розвідку, вдарив "Сонцепьоком" по кварталах, які прилеглі до Агрегатного заводу, - ОТУ "Харків"

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили касетними боєприпасами по сільськогосподарському підприємству в селі Шестакове Чугуївського району на Харківщині, унаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали 2 працівники, загинула худоба.