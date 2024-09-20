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Окупанти вдарили по сільгосппідприємству на Харківщині касетними боєприпасами: Спалахнула пожежа, постраждали 2 працівники, загинула худоба. ФОТОрепортаж

Унаслідок сьогоднішніх російських ударів по сільськогосподарському підприємству в Харківській області виникла пожежа, поранені 2 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, наслідки атаки показали в ДСНС України.

Так, близько 08:00 ранку російські війська вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Шестакове Чугуївського району.

Удар по підприємству на Харківщині 20 вересня

За попередньою інформацією, постраждали 2 працівники цього підприємства, виникла пожежа, площею 500 м кв. Пошкоджені інші будівлі підприємства, вбито 20 голів великої рогатої худоби.

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Удар по підприємству на Харківщині 20 вересня

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Удар по підприємству на Харківщині 20 вересня

У ДСНС розповіли, що до ліквідації займання залучалися 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 21 рятувальник та медичний розрахунок ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Пожежу ліквідували.

Удар по підприємству на Харківщині 20 вересня

Автор: 

обстріл (28633) пожежа (4337) Харківщина (6054)


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Знову наводка ?
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20.09.2024 12:50 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3510918/uryad_proponuye_zaklasty_43_milyardy_na_dorojniyi_fond_na_nastupnyyi_rik
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20.09.2024 13:09 Відповісти
 
 