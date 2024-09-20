Окупанти вдарили по сільгосппідприємству на Харківщині касетними боєприпасами: Спалахнула пожежа, постраждали 2 працівники, загинула худоба. ФОТОрепортаж
Унаслідок сьогоднішніх російських ударів по сільськогосподарському підприємству в Харківській області виникла пожежа, поранені 2 людини.
Як передає Цензор.НЕТ, наслідки атаки показали в ДСНС України.
Так, близько 08:00 ранку російські війська вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Шестакове Чугуївського району.
За попередньою інформацією, постраждали 2 працівники цього підприємства, виникла пожежа, площею 500 м кв. Пошкоджені інші будівлі підприємства, вбито 20 голів великої рогатої худоби.
У ДСНС розповіли, що до ліквідації займання залучалися 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 21 рятувальник та медичний розрахунок ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Пожежу ліквідували.
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