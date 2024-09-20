Оккупанты ударили по сельхозпредприятию на Харьковщине кассетными боеприпасами: Вспыхнул пожар, пострадали 2 работника, погиб скот. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшних российских ударов по сельскохозяйственному предприятию в Харьковской области возник пожар, ранены 2 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, последствия атаки показали в ГСЧС Украины.



Так, около 08:00 утра российские войска ударили кассетными боеприпасами по складскому зданию одного из сельскохозяйственных предприятий в селе Шестаково Чугуевского района.

По предварительной информации, пострадали 2 работника этого предприятия, возник пожар, площадью 500 м кв. Повреждены другие здания предприятия, убито 20 голов крупного рогатого скота.

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В ГСЧС рассказали, что к ликвидации возгорания привлекались 3 единицы пожарно-спасательной техники, 21 спасатель и медицинский расчет ГСЧС, а также пожарные местной пожарной команды из поселка Вильча. Пожар ликвидировали.