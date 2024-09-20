Почти тысяча гектаров леса охвачены пожарами в Харьковской области

Уже третьи сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара в Высокоборском лесничестве Балаклейского лесхоза, что в Изюмском районе. По состоянию на утро 20 сентября, площадь пожара достигла 983 гектара/

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели для борьбы с огнем привлекли 37 единиц техники и 158 спасателей из Харьковского, Луганского и Полтавского гарнизонов ГСЧС, а также два пиротехнических расчета, пожарный поезд, и работники местной пожарной охраны. Пожар возник 17 сентября и осложняется заминированием леса.

За прошедшие сутки было зафиксировано 5 пожаров от вражеских обстрелов Харьковщины. Все в Купянском районе области. 2 из них ликвидированы силами спасателей ГСЧС, 3 потушили добровольцы пожарной команды поселка Ковшаровка.

В результате обстрелов горели учебное заведение, частные домовладения, природные экосистемы и автомобили. Во время пожаротушения пожарные работали под постоянной угрозой повторных обстрелов.

Также читайте: На Харьковщине эвакуировали 250 человек из-за масштабных лесных пожаров, - ОВА

Напомним, из-за масштабного пожара были эвакуированы жители села Андреевка Изюмского района. Власти решили эвакуировать 250 жителей, проживающих на трех улицах, которые расположены ближе всего к лесному массиву.

Следует отметить, что пожары бушуют в разных регионах Украины. Так, на оккупированной Луганщине огонь охватил 7 административно-территориальных единиц. Самая тяжелая ситуация - вокруг Антрацита и Станицы Луганской. За 17 сентября в регионе возникло более 80 очагов возгорания Количество сгоревших домохозяйств уже считается сотнями, а запах гари достиг Луганска. Отмечается, что из-за сильных пожаров россиянам пришлось вводить чрезвычайное положение.

В Донецкой области спасатели четверо суток тушили лесной пожар в Лиманском районе. Из-за сильных порывов ветра и длительной засухи огонь быстро распространился на значительную территорию. По состоянию на 19 сентября огонь прошел уже площадь около 550 га.

19 сентября спасателям удалось локализовать масштабный пожар на Полтавщине, возникший возле села Малая Перещепина. Чрезвычайники работали круглосуточно. Для проведения работ в целом привлекалось 80 единиц техники и 452 представителя служб и организаций, из них от ГСЧС - 259 человек личного состава и 45 единиц техники.