На Харьковщине эвакуировали 250 человек из-за масштабных лесных пожаров, - ОВА

На Харьковщине продолжают бушевать лесные пожары. Сейчас фиксируется 14 очагов возгорания.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, наиболее угрожающая ситуация - на Изюмщине, а именно - в населенном пункте Андреевка. Оттуда пришлось эвакуировать местных жителей.

"Наиболее угрожающая ситуация по населенному пункту Андреевка Изюмского района. Приняли решение об эвакуации трех улиц этого села, которые ближе всего к лесному массиву. Это около 250 местных жителей, которым помогут выехать в более безопасные места", - рассказал Синегубов.

Очиьник ОВА добавил, что к ликвидации возгорания задействовано 150 единиц техники и почти 600 человек личного состава.

Напомним, что во вторник, 17 сентября, в Минприроды рассказали, что за минувшие сутки в Украине погасили более 50 пожаров, однако еще 20 находятся в состоянии ликвидации.

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Лесные пожары в Украине

Ранее Цензор.НЕТ писал, что на Полтавщине леса горят уже третий день.

Перед этим сообщалось, что из-за лесного пожара в Полтавской области эвакуировали жителей двух сел. Были повреждены частные дома и сооружения.

В ГП "Леса Украины" заявляли, что ситуация с лесными пожарами в Украине пока стабилизирована, но еще по крайней мере неделю лесоводам и ГСЧС придется бороться с распространением огня.

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