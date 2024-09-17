Засуха, сильный ветер и бесконтрольные самосессионные леса: в ГП "Леса Украины" назвали причины масштабных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Украине пока стабилизирована, но еще по крайней мере неделю лесоводам и ГСЧС придется бороться с распространением огня.

Об этом заявил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине продолжается рекордная засуха. В некоторых регионах осадков не было уже три месяца. Прогноз неутешительный... По крайней мере еще неделю нам совместно с ГСЧС придется бороться с масштабными лесными пожарами".

Лесоводы остановили распространение огня на Полтавщине, где пожар охватил почти тысячу гектаров. Возле столицы локализован крупный пожар в Вышедубечанском лесном хозяйстве на площади 145 га. Нейтрализованы значительные пожары на Харьковщине в Октябрьском и Чугуево-Волчанском лесных хозяйствах. Огонь, говорят в ГП "Леса Украины", уже не распространяется, но внутри лесных массивов продолжается детонация боеприпасов.

Также читайте: В Киеве возможно ухудшение качества воздуха из-за пожара под Вышгородом, - КГГА

По словам Болоховца, точечные возгорания на территориях ГП "Леса Украины" обычно быстро обнаруживаются и нейтрализуются, пока огонь не успел распространиться. Однако самая большая проблема возникает, когда пожар перебрасывается в леса государственного предприятия с других территорий - объектов ПЗФ или залесенных сельскохозяйственных участков.

"Вовремя не локализованные "внешние" пожары надвигаются на наши угодья со слишком большим фронтом. Функция лесоводов - выявление и первичное тушение пожаров. Справиться с таким масштабом стихийного бедствия под силу только ГСЧС, которая имеет на вооружении большое количество мощной техники", - отмечает Болоховец.

Также смотрите: Из-за лесного пожара на Полтавщине эвакуировали жителей двух сел, повреждены частные дома и сооружения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Как сообщается, во многих случаях лесоводы умоляли местные власти передать залесенные участки госпредприятию, чтобы организовать пожарное обустройство и надлежащий контроль, но получили отказ. По словам Болоховца, чтобы предотвратить возникновение масштабных пожаров все самосейные леса нужно срочно передать под контроль государства.

В ГП "Леса Украины" заявляют, что уже планируют восстановление уничтоженных пожарами участков леса. Но опять же есть проблема.

"Опять упираемся в процедуру, которая занимает очень много времени и средств. Надо наконец признать, что скорость восстановления сгоревших лесов зависит исключительно от дерегуляции нормативной базы", - подчеркнул Болоховец.

Также читайте: Ликвидирован масштабный лесной пожар в природном парке "Святые горы" в Донецкой области: Огонь бушевал 8 дней, уничтожено 43 жилых дома. ФОТО