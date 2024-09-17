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Засуха, сильный ветер и бесконтрольные самосессионные леса: в ГП "Леса Украины" назвали причины масштабных пожаров

Чому в Україні виникають масштабні лісові пожежі?

Ситуация с лесными пожарами в Украине пока стабилизирована, но еще по крайней мере неделю лесоводам и ГСЧС придется бороться с распространением огня.

Об этом заявил генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине продолжается рекордная засуха. В некоторых регионах осадков не было уже три месяца. Прогноз неутешительный... По крайней мере еще неделю нам совместно с ГСЧС придется бороться с масштабными лесными пожарами".

Лесоводы остановили распространение огня на Полтавщине, где пожар охватил почти тысячу гектаров. Возле столицы локализован крупный пожар в Вышедубечанском лесном хозяйстве на площади 145 га. Нейтрализованы значительные пожары на Харьковщине в Октябрьском и Чугуево-Волчанском лесных хозяйствах. Огонь, говорят в ГП "Леса Украины", уже не распространяется, но внутри лесных массивов продолжается детонация боеприпасов.

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По словам Болоховца, точечные возгорания на территориях ГП "Леса Украины" обычно быстро обнаруживаются и нейтрализуются, пока огонь не успел распространиться. Однако самая большая проблема возникает, когда пожар перебрасывается в леса государственного предприятия с других территорий - объектов ПЗФ или залесенных сельскохозяйственных участков.

"Вовремя не локализованные "внешние" пожары надвигаются на наши угодья со слишком большим фронтом. Функция лесоводов - выявление и первичное тушение пожаров. Справиться с таким масштабом стихийного бедствия под силу только ГСЧС, которая имеет на вооружении большое количество мощной техники", - отмечает Болоховец.

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Как сообщается, во многих случаях лесоводы умоляли местные власти передать залесенные участки госпредприятию, чтобы организовать пожарное обустройство и надлежащий контроль, но получили отказ. По словам Болоховца, чтобы предотвратить возникновение масштабных пожаров все самосейные леса нужно срочно передать под контроль государства.

В ГП "Леса Украины" заявляют, что уже планируют восстановление уничтоженных пожарами участков леса. Но опять же есть проблема.

"Опять упираемся в процедуру, которая занимает очень много времени и средств. Надо наконец признать, что скорость восстановления сгоревших лесов зависит исключительно от дерегуляции нормативной базы", - подчеркнул Болоховец.

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Якщо я в тому лісі не маю права навіть повалене трухляве дерево забрати додому, то нехай хоч і все згорить до зе матері. Мені від того ні тепло ні холодно.
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17.09.2024 14:23 Ответить
От вже жлоб, кругом вигоду шукає. А єко система, тварини тобі теж до дупи? Можливо для тебе розслабон це побухати певас з тьолочками десь біля ганделика, а для багатьох людей ліс це можливість відпочіти від вашого жлобського суспільства .
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17.09.2024 18:25 Ответить
а можливо лісовози з необлікованим діловим лісом?
п.с: хто був в лісі в останні три роки може побачити величезні "санітарні вирубки"в вигляді рівненьких футбольних полів та космодромів.
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17.09.2024 14:23 Ответить
"ніколи такого не було - і от знову" - і на "самосійних лісах" зевлада аніматорів готова "нєплохо брібарахліЦа"..
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17.09.2024 14:24 Ответить
...всі самосійні ліси потрібно терміново передати під контроль держави. Джерело:
А навіщо вам контроль?!
Ви не справляєтесь з тим, що є!
Якось просив лісівника, який має опікуватись невеликим ліском біля мене, почисти підлісок, прибрати зламані гілки та видалити мертві дерева.
Він відповів, що потрібні гроші, адже люди безкоштовно працювати не будуть.
І запропонував: ти заплати, ми зробимо. А якщо ні-то ні...
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17.09.2024 14:58 Ответить
А я назву причини цих пожеж! Вони називаються: Державна агенція лісових ресурсів України;
Державне підприємство "Ліси України" по суті приватне підприємство!!!
Під виглядом цих пожеж ховають все те, що було вкрадено з 2021 року!!!
Ну класика ж: "...нас может теперь спасти либо кража, либо пожар"! Ось воно й гористь.
Та розженіть ці дві структури до бісової матері і віддайте ліси як природне багацтво у Мінохорони довкілля. Хоч буде у кого за що спитати!
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17.09.2024 15:22 Ответить
 
 