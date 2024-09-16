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В Киеве возможно ухудшение качества воздуха из-за пожара под Вышгородом, - КГГА

У столиці можливе погіршення якості повітря

Киев предупреждают о возможном задымлении в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Причина - пожар, который произошел в экосистеме возле села Катюжанка в Вышгородском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА заявили, что лесной пожар под Вышгородом может привести к задымлению в Оболонском, Подольском и Святошинском районах столицы.

В случае задымленности жителям Киева рекомендуют:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми;
  • по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Напомним, что в воскресенье, 15 сентября, в столице фиксировали временное ухудшение качества воздуха, вероятно, связанное с пожарами в экосистемах Киевской области.

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Ні фіга там пожежа, це ж більше 30 км від Києва.
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16.09.2024 21:52 Ответить
горить трава на скизжених полях та лісах олежи ляшка... а там і до лісу недалеко
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16.09.2024 22:07 Ответить
 
 