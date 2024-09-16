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В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, - КГГА

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

В воскресенье вечером, 15 сентября, в столице фиксируется временное ухудшение качества воздуха, вероятно, связанное с пожарами в экосистемах Киевской области.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

До улучшения ситуации жителям Киева рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Напомним, что на прошлой неделе в ГСЧС сообщали о 13 пожарах в Киеве на площади более 17 тысяч квадратных метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тернополе качество воздуха пришло в норму
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Топ комментарии
+2
Повітря позеленіло...Абсолютно зелений є найспокійнішим кольором. Він нікуди не рухається і не має ні звуку і не викликає ні радості, ні печалі. Ця постійна відсутність руху добре діє на стомлених людей, але може з часом і набриднути(!).
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15.09.2024 23:07
+2
Щоосені димлять торфовища. Літо було сухе, все висохло на порох, достатньо іскри від цигарки, чи від палаючого уламка збитого шахеда. Торф може диміти місяцями. А дебілам і тут Кличко муляє
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16.09.2024 00:37
+1
Окрім конспірології, ще ж ніколи не закінчаться любителі палити листя і траву на своїх ділянках, бо так все село робить, і взагалі така дебільна народна традиція.
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16.09.2024 03:04
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Повітря позеленіло...Абсолютно зелений є найспокійнішим кольором. Він нікуди не рухається і не має ні звуку і не викликає ні радості, ні печалі. Ця постійна відсутність руху добре діє на стомлених людей, але може з часом і набриднути(!).
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15.09.2024 23:07 Ответить
Треба дихати, не затягуючись.
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15.09.2024 23:41 Ответить
Щоосені димлять торфовища. Літо було сухе, все висохло на порох, достатньо іскри від цигарки, чи від палаючого уламка збитого шахеда. Торф може диміти місяцями. А дебілам і тут Кличко муляє
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16.09.2024 00:37 Ответить
шо характерно: шалена жара стояла ДВА місяці! а горіти почало тільки після похолодання
"совпадєніє"? просто кацапи закинули бабла на підпали місцевим довбойобам! знайти паліїв дуже просто: по тріангуляції їх телефонів! але ж ци треба зайнятися!
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16.09.2024 01:57 Ответить
А що - при триангуляції буде видно як конкретна людина в конкретному місці підпалює торфовище? А він заявить, що збирав гриби! І як ти доведеш зворотнє? Навіть наявність сірників у нього в кишені - не доказ. Це цілком законна річ у кишені людини І запах диу від нього - цілком звичайний - проходив через задимлене місце...
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16.09.2024 06:10 Ответить
Наскільки це небезпечно - про горіння торфу: https://www.unian.ua/ecology/1113456-ukrajina-u-vogni-nebezpechni-torfyani-pojeji.html
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16.09.2024 02:55 Ответить
Окрім конспірології, ще ж ніколи не закінчаться любителі палити листя і траву на своїх ділянках, бо так все село робить, і взагалі така дебільна народна традиція.
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16.09.2024 03:04 Ответить
Вечером в центре конкретно воняло дымом...
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16.09.2024 09:58 Ответить
Вот, млять, откуда в Киеве задымление!
"Київські митники спалили понад 11 тисяч контрафактних «Barbie»
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17.09.2024 16:46 Ответить
 
 